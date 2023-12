Aunque son una presencia fija en la fuerza trabajadora, todavía son pocas las mujeres que ocupan puestos de supervisión en Puerto Rico. Una encuesta realizada por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres apunta a que solo 22% del total de las mujeres trabajadoras son supervisoras.

De acuerdo con la encuesta, el sector privado tiene una mayor cantidad de mujeres supervisoras que el sector público, pero los números tampoco son tan halagadores. De las mujeres encuestadas que trabajan en el sector privado, apenas el 31% tiene puestos de supervisión.

Esto, a pesar de que números elevados de las mujeres trabajadoras tienen grados universitarios. Por ejemplo, el 73% de las encuestadas tiene bachillerato o maestría.

La encuesta se realizó por internet entre mayo y junio de este año. En la misma, participaron 13,283 mujeres, en su mayoría (19%) entre las edades de 50 y 54 años. La encuesta incluyó mujeres de toda la isla. El 95% de las encuestadas dijo que posee un trabajo, mientras que el 18% dijo tener más de un empleo y otro 5% indicó que está en busca de un segundo empleo.

PUBLICIDAD

Entre las mujeres que llenaron la encuesta, el 30% dijo que “siempre” su patrono le presenta oportunidades de crecimiento. En este renglón, el 32% dijo que “a veces” se le presentan oportunidades de crecimiento mientras que el 21% dijo que esto no sucede nunca.

Asimismo, la encuesta “Identificando las necesidades de la mujer trabajadora en Puerto Rico” encontró que el 38% de las mujeres trabaja en el gobierno, el 16% en gobiernos municipales, 15% trabaja en el sector de educación a nivel público y el 7% trabaja en la empresa privada.

La lactancia, el cuido y el acoso

Según Madeline Bermúdez, procuradora interina de la Mujer, el cuestionario buscó indagar sobre otros asuntos que afectan a las mujeres trabajadoras, como los tiempos de lactancia y licencias por maternidad.

En cuanto a la lactancia, el 47% de las encuestadas informó que no cuenta con un salón de lactancia en sus lugares de trabajo mientras el 64% de las que han usado los espacios de lactancia opinaron que el tiempo no es suficiente.

Bermúdez dijo que hay proyectos pendientes en la Asamblea Legislativa para extender el tiempo mandatorio para la lactancia en los lugares de trabajo.

“Tenemos que hacer una revisión de nuestra política pública y de la legislación”, dijo. “Cuando hablamos del tiempo de lactancia, es impresionante ver que las mujeres contestan que no es suficiente el tiempo. Sometimos un anteproyecto donde estamos solicitando que se aumente el tiempo de lactancia”.

Explicó que el tiempo que tiene actualmente una mujer para extracción de leche o para lactancia es de 30 minutos a una hora. Su aspiración es que eso pueda aumentarse a por lo menos dos horas al día.

PUBLICIDAD

En cuanto a la maternidad, el 72% de las mujeres embarazadas que fueron encuestadas indicaron que el patrono sí les proporciona flexibilidad para acudir a citas médicas y atender sus síntomas del embarazo.

Entre las mujeres que llenaron la encuesta, una de cada tres (34%) indicó que necesita un cuidador para sus hijos, dependientes o familiares.

Bermúdez expresó preocupación con los números acerca la violencia de género y acoso laboral. El 34% de las mujeres encuestadas dijeron haber sido víctima de acoso laboral mientras el 24% dijo haber sido víctima de violencia de doméstica. Una de cada cuatro (24%) admitió haber sufrido discrimen por género.

Por su parte, el director ejecutivo del IEPR, Orville Disdier Flores indicó que “estos datos son una herramienta para la toma de decisiones basadas en la evidencia. Esta información podría ayudar a entender, de manera efectiva, las necesidades específicas de las mujeres trabajadoras, contribuyendo así a la construcción de entornos laborales más equitativos y justos”.

Los resultados de la encuesta están disponibles en la página del IEPR y en la dirección https://estadisticas.pr/en/Necesidades-Mujer.

La doble jornada laboral

A la hora de mirar las condiciones de trabajo de las mujeres, en la encuesta se evidencia el tema de que son las mujeres las que sirven mayoritariamente como cuidadoras, lo que afecta también su capacidad laboral.

Por ejemplo, de acuerdo a la encuesta, entre las mujeres que no están trabajando ni buscando trabajo, al menos el 13% dijo que no trabaja porque necesita cuido para sus hijos e hijas, mientras que un 6% indicó que necesita cuido para un familiar. El 28% dijo que no busca trabajo porque son retiradas mientras el 5% no quiere buscar trabajo.

PUBLICIDAD

Entre las mujeres que respondieron la encuesta, la mayoría (35%) tienen dos hijos, mientras el 22% tiene un hijo; el 13% tiene tres hijos y el 3% tiene cuatro. El 26% de las que contestaron la encuesta no tienen hijos.

Disdier Flores explicó que la encuesta no establece una relación entre las estadísticas para las mujeres y el resto de la población. Sin embargo, la más reciente Encuesta de Empleo y Desempleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos apunta a que la tasa de participación de los hombres es de 51.5% frente a la de las mujeres, la cual es de 38.6%.

“Todas las mujeres en Puerto Rico tienen una doble jornada laboral, de cierta forma”, dijo Disdier Flores. “Además del trabajo formal, la mujer tiene muchos roles sociales y esa carta se representa. En la encuesta, el 63% reconoce que ha experimentado esa doble jornada laboral”.