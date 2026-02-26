Por primera vez desde 2022: el tipo medio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos cae por debajo del 6%

El tipo hipotecario medio a largo plazo en Estados Unidos se ha situado esta semana por debajo del 6% por primera vez desde finales de 2022, lo que supone una buena noticia para los compradores de vivienda ahora que comienza la temporada de primavera.

El tipo hipotecario fijo de referencia a 30 años cayó al 5.98% desde el 6.01% de la semana pasada, según informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, el tipo medio era del 6.76%.

El tipo medio ha rondado el 6% este año. Esta última caída, la tercera consecutiva, lo acerca a su nivel más bajo desde el 8 de septiembre de 2022, cuando era del 5.89%.

Los tipos hipotecarios están influidos por varios factores, desde las decisiones de política de tipos de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Por lo general, siguen la trayectoria del rendimiento del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

El rendimiento del Tesoro a 10 años se situaba en el 4.02% a mediodía del jueves, por debajo del 4.07% de hace una semana.

Los tipos hipotecarios han tendido a la baja durante meses, lo que ha contribuido al repunte de las ventas de viviendas en los últimos cuatro meses de 2025, pero no lo suficiente como para sacar al mercado inmobiliario de su caída, que se remonta a 2022, cuando los tipos hipotecarios empezaron a subir desde los mínimos de la era pandémica.

Las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos siguieron estancadas el año pasado en mínimos de 30 años. Y los tipos hipotecarios más favorables a los compradores este año no bastaron para impulsar las ventas de viviendas el mes pasado. Registraron la mayor caída mensual en casi cuatro años y el ritmo de ventas anualizado más lento en más de dos años.