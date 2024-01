Luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentara los resultados financieros del primer trimestre de este año fiscal, líderes de la Legislatura descartaron que la economía de Puerto Rico esté en riesgo de tener un déficit nuevamente.

De acuerdo con el primer informe de una serie trimestral de la JSF, los avances económicos que ha experimentado la isla tras años de crisis financiera, podrían verse afectados a partir de este año fiscal 2024, ello si el Ejecutivo y la Legislatura no consigue dinero adicional para cumplir con algunos de los gastos estimados.

No obstante, para Rafael “Tatito” Hernández, presidente de la Cámara de Representantes, indicó no estar de acuerdo con las proyecciones de “riesgos” de la JSF, al tiempo que aseguró que se trata de una estrategia de la junta fiscal para prolongar su estancia en la isla.

“Creo que la junta (fiscal) lo que está tratando es de minimizar los cambios que, con mucha disciplina, hemos legislado y que se han ejecutado por el Ejecutivo en este cuatrienio y que están dando superávit. Eso es una demostración clara y contundente de buen gobierno. Ellos (la JSF), sencillamente, quieren justificar su estadía”, reaccionó Hernández a El Nuevo Día.

Se trata de al menos 11 riesgos de gastos, entre los que destacan aumentos salariales, costos de pensiones, aumento en los créditos contributivos, la transición al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), recortes en Medicaid y otros desembolsos que pudieran traducirse en déficit millonario.

En detalle, de tenerse que cumplir con el gasto estimado, los cuales fueron calificados como “riesgos potenciales”, llevaría la economía puertorriqueña nuevamente en números negativos este mismo año fiscal por $1,063 e iría aumentando hasta el 2028 con un déficit de $2,972 millones.

“Hay un montón de prioridades de gasto que están ahí, que, si tuvieras que abordarlas todas, estarías en déficit este año (fiscal) (y) estarías en déficit el año que viene porque hay mucha presión”, advirtió Robert Mujica, director ejecutivo de la JFS.

Por su parte, el presidente de la cámara baja insistió que no ven “en el panorama, en los próximos 10 años, algo que pueda cambiar la realidad financiera de Puerto Rico dramáticamente”.

Ante la proyección de gastos a cinco años, que son pagados con fondos federales próximos a agotarse, el legislador aseguró que se trata de una dinámica recurrente con la que ha operado la economía local históricamente, en la que suelen allegarse fondos adicionales.

Además, señaló que las partidas de Puerto Rico no se pueden estimar a 10 años o 15 años.

“No sabemos qué va a ocurrir en el quinto año, porque en el quinto año los fondos de Medicaid vencen, pero es que así ha sido el gobierno de Puerto Rico toda la vida, así son los estados también. No obstante, reconoció que “no podemos esperar a que caduquen los fondos para tomar acción”.

De no asignarse fondos federales nuevamente al programa de salud, supondría un gasto adicional para la isla de aproximadamente $630 millones.

“Lo que ellos (la JSF) están justificando es su estadía, no concurro con su visión, estoy consciente de los datos, pero ese es el gobierno de Puerto Rico, opera de esa manera, siempre va a haber partidas financiadas en pareos con fondos federales”, reiteró Hernández.

Por su parte, para el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, Jesús Santa, se trata de una conducta repetida de la junta fiscal, el hacer sus proyecciones partiendo de la peor de las posibilidades.

“Mi crítica a la junta, no es que no lo haga, es que por lo general busca el escenario más catastrófico, y en ese sentido, pues crea todo este tipo de dinámica y no es la primera vez que lo hace”, reaccionó Santa.

Asimismo, coincidió con Hernández al establecer que algunos de esos gastos son “suposiciones” de lo que pudiera suceder y no necesariamente de lo que sucederá.

Mientras, Santa reconoció en entrevista con El Nuevo Día que “no necesariamente” el gobierno tiene una claridad de dónde se gasta el dinero y mencionó que “lo que pasa es que también se gasta en otras cosas que quizás no se debe de gastar”.

“Más allá de esas proyecciones de ingresos que ellos (la JSF) plantean, yo creo que el país, cada año, tiene que replantearse, qué es prioridad, qué no lo es y dónde tú vas a gastar el dinero que tiene”, expresó Santa.

La falta de claridad en los gastos coincide con el informe de la JSF, donde se aclara que permanecen “inciertos”, debido a atrasos en los reportes de gastos.

Además, Santa aseguró que dependerá de las decisiones del gobierno si el país cae nuevamente en un estatus deficitario. Y aunque se mostró optimista de que se logren realizar los ajustes necesarios, reconoció que el hecho de entrar en año electoral complica el panorama.

“Creo que las cosas se pueden hacer, pero tengo que reconocer que este año es un año electoral y que muchas veces ese ambiente electoral complica muchas cosas. O sea, yo estoy consciente de eso, pero yo creo que tenemos que hacer el trabajo”, subrayó Santa.

Respecto a la medida de alivio contributivo, el representante se expresó frustrado de que la JSF no le diera paso, por lo que se encuentran pendiente a la contrapropuesta que la junta fiscal presentará.

El director de la JSF criticó la acción de la Legislatura en dar paso al proyecto de alivio contributivo, que aumentaría el gasto público y reduciría los ingresos en aproximadamente $1,000 millones, puesto que no honra el presupuesto acordado.

A su vez, el presidente cameral catalogó las expresiones del miembro de la junta fiscal como una “contradicción”, pues aseguró haber sostenido conversaciones en la que “se pactó” no retar el plan de alivio contributivo en el tribunal.

No descarta la posibilidad de déficit

En tanto, Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, no le sorprende las proyecciones de la JSF, incluso destacó que si no hubiera sido por la utilización de fondos federales la economía estuviera en negativo, como también estableció la junta fiscal.

“La filosofía de la junta siempre ha sido que no debe haber un gasto nuevo sin fuente de repago. Basado en dicha premisa la junta ha detenido el merecido aumento de cientos de servidores públicos. En un intento de cumplir con lo que merecen los servidores públicos, el gobernador (Pedro Pierluisi) ha utilizado fondos federales no recurrentes para asumir gastos recurrentes como nómina”, indicó Zaragoza en declaraciones escritas.

“Ante dicha realidad, la necesidad de los servidores públicos, y el deseo de la asamblea legislativa, como del Ejecutivo, es necesario que se comience desde ahora a identificar cómo vamos a cubrir esos gastos en el futuro”, continuó.