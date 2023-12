Un marcado crecimiento en los recaudos y disminución en los gastos gubernamentales fueron los puntos sobresalientes del primer trimestre del año fiscal 2024, presentados en un primer informe financiero acerca de las finanzas públicas que fue develado este miércoles por el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica.

No obstante, ante los potenciales riesgos que pudieran afectar las proyecciones financieras en el Plan Fiscal para Puerto Rico, el ejecutivo insistió en que se deben sentar a la mesa con el Ejecutivo y la Legislatura para encaminar un plan financiero de al menos cinco años que dé la certeza de que el gobierno pueda mantener sus presupuestos balanceados a largo plazo.

Uno de los riesgos más relevantes es el uso de fondos federales no recurrentes para pagar gastos corrientes y que están supuestos a agotarse en los próximos dos años, destacó Mujica.

Se trata de “cientos de millones” de dólares provenientes de fondos federales que se están usando para pagar partidas como salarios, por lo que se debe buscar la forma de sustituir tales fuentes de repago antes de que se agoten o de lo contrario, pudiera haber recortes, advirtió Mujica.

“Tiene que haber un diálogo sobre lo que ocurrirá cuando desaparezca ese dinero”, expresó el director de la JSF en una mesa informativa en la que se presentó el primer informe de una serie de actualizaciones trimestrales que divulgará el organismo sobre los resultados financieros de Puerto Rico.

“No queremos estar en posición de decir qué queremos recortar. Pero si no se quiere hacer, entonces tenemos que buscar la manera de encontrar el dinero. En nuestra opinión es una prioridad, porque ya se han comprometido a ello (el gobierno), pero lo han hecho con recursos de los que no disponían”, insistió.

Puerto Rico ha recibido o está en vías de recibir sobre $120,000 millones en fondos federales por diversos eventos como la pandemia del Covid-19 y los desastres naturales de los pasados años, lo que supone alrededor del 150% del Producto Nacional Bruto (PNB).

A preguntas de El Nuevo Día, el director ejecutivo aseguró que iniciarán el diálogo con el gobierno para buscar una solución antes de que se agoten los fondos.

Así las cosas, Mujica sostuvo que su prioridad para este año será reforzar la responsabilidad fiscal, gestión financiera y el crecimiento económico a largo plazo.

Resultados financieros

Durante el primer trimestre del año fiscal 2024, los recaudos del Fondo General superaron lo reportado para el mismo periodo el año anterior y, a su vez, las proyecciones, en $207 millones y $212 millones, respectivamente.

Los elementos que incidieron en la mejoría fueron los ingresos por concepto de contribución sobre ingresos y los arbitrios de vehículos de motor, indicó Mujica.

Sin embargo, el ejecutivo sostuvo que el pasado año fiscal -concluido el 30 de junio- los ingresos disminuyeron año contra año, aunque superaron las expectativas.

“Es importante comparar para que la gente entienda que en realidad tuvimos una disminución año tras año en los ingresos solo el año pasado, pero las noticias de cara al futuro son en realidad más positivas, lo que es coherente con lo que sucedió en otros estados (de Estados Unidos). Y la respuesta es, en gran parte, debido a todos los dólares (por) Covid que corrieron”, explicó Mujica.

Además, resaltó que los ingresos en relación al tamaño de la economía se encuentran por debajo de lo que se recaudaba para finales de la década de 1990. El punto más alto, según los datos provistos por la JSF, fue en 2006, cuando el PNB superó los $96,030 millones.

Ineficiencia en los reportes de gastos

De acuerdo con el informe de la JSF, los gastos declarados en el primer trimestre de este año fiscal fueron $609 millones menos de lo proyectado, pero $177 millones más que en el año anterior.

Además, cerca de $270 millones en gastos fueron identificados, pero no están registrados.

En el reporte financiero aparece una nota en la que aclara que los gastos permanecen “inciertos”, debido a los atrasos en los reportes de gastos por parte de las agencias y la diferencia de tiempo en que se efectúan los gastos y las proyecciones.

“Es importante señalar que uno de los problemas que se plantea es la falta de información sobre el gasto y que debemos mejorar los sistemas generales de contabilidad, tanto en (el Departamento de) Hacienda como en las oficinas presupuestarias y en todas las agencias. Para que podamos informar con más precisión sobre el gasto”, subrayó Mujica.

A septiembre de este año, la cuenta de Hacienda contaba con un saldo neto disponible de $816 millones, de un total de $7,900 millones. De ese saldo global, $7,100 millones están restringidos o comprometidos, por lo que no se pueden utilizar para gastos o medidas que reduzcan el ingreso.

Forcejeo con la Legislatura

Luego de que la JSF aprobara el presupuesto balanceado para el año fiscal 2024, la Legislatura aprobó un proyecto de alivio contributivo, que aumentaría el gasto público y reduciría los ingresos en aproximadamente $1,000 millones, acción que criticó el director ejecutivo de la JSF, al no honrarse el presupuesto acordado.

“No se puede tener un proceso presupuestario en el que se acuerda un presupuesto, esto es lo que estamos gastando, esto es lo que tenemos, y luego se ignora el presupuesto y se aprueban $1,000 millones, con $200 millones en gastos y más de $700 millones en las reducciones de impuestos que se propusieron”, sentenció Mujica.

No obstante, se reconoció que para garantizar el crecimiento económico de la isla se debe reformar el sistema contributivo, por lo que se encuentran dialogando con el gobierno.

Además de la caducidad de los fondos federales, los atrasos en los reportes de gastos y las disputas con la Legislatura, la JSF expuso otros retos que afectarán el presupuesto a largo plazo, como el financiamiento de Medicaid, aumentos salariales y posibles aportaciones en proyectos de asistencia en casos de desastres, entre otros.

La proyección de la JSF para los años fiscales 2024 hasta el 2027 es que los presupuestos se mantengan balanceados y que no se financien la gran mayoría de los riesgos de gasto identificados.