Presidente de Cooperativa La Puertorriqueña se acogerá al retiro

Luego de 43 años, el presidente ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Puertorriqueña, Raúl Arambarry Benítez, se acogerá al retiro en diciembre de 2026, anunció la presidenta de la junta de directores de la cooperativa Iris Quiles Sepúlveda.

Según un comunicado de prensa, el anuncio se realizó durante la reciente Asamblea de Socios.

La vicepresidenta ejecutiva, Karem A. Claudio Gómez, asumirá la presidencia ejecutiva a partir de enero de 2027. Actualmente La Puertorriqueña opera cinco sucursales en San Juan, Carolina, Trujillo Alto y Mayagüez.

“Deseamos reconocer y agradecer las excelentes e innumerables aportaciones de 43 años en nuestra cooperativa del presidente ejecutivo, Raúl Arambarry Benítez. Su visión vanguardista, el compromiso con los socios y el desarrollo de nuevas iniciativas han posicionado a La Puertorriqueña con una solidez incalculable en el mercado, a la vez que sus activos han crecido”, expresó Quiles Sepúlveda.

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Bajo el liderato de Arambarry Benítez, la cooperativa completó la transferencia de activos y pasivos de PrimeraCoop en Cupey, que integró a más de 3,500 nuevos socios; creó el Centro Hipotecario Cooperativo La Puertorriqueña, y modernizó sus servicios con la renovación de sus sucursales principales y la incorporación de AutoCoop y las plataformas digitales HomeBanking y Foto Depósito, se informó.

Durante su incumbencia, la institución registró un crecimiento sostenido en activos, préstamos y depósitos, y mantiene reservas que respaldan su solidez económica.

Según la presidenta de la junta, la cooperativa ha consolidado su posición como una de las instituciones financieras más estables, seguras y confiables del país, gracias a una gestión fiscal responsable, una cartera de crédito diversificada y altos niveles de liquidez.

Entre las iniciativas más recientes, la institución inició la remodelación y expansión de su sede central, una inversión para modernizar el Centro Hipotecario Cooperativo de cara a su centenario, y firmó una alianza con la Cooperativa Moroveña para ampliar el acceso a productos de vivienda y financiamiento hipotecario en la isla.

Además, fue seleccionada como beneficiaria del programa federal Small Dollar Loan Program, que ofrece alternativas de crédito flexibles en comunidades de escasos recursos, y lanzó nuevas líneas de crédito y tarjetas empresariales para pequeñas y medianas empresas.

Karem Claudio Gómez asumirá la presidencia ejecutiva. (Suministrada)

De acuerdo con Quiles Sepúlveda, la selección de Claudio Gómez fue el resultado de un proceso riguroso y planificado para que la transición se realice de manera coordinada y exitosa. Añadió que Claudio Gómez es una sucesora formada en la institución, comprometida con el cooperativismo y el servicio a los socios, y gestora de novedosas iniciativas.

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Arambarry ha acompañado a Claudio Gómez en la transición desde hace más de un año, se informó.

Claudio Gómez ha desarrollado su carrera profesional en La Puertorriqueña, donde se desempeñó como contadora y subcontralora (Assistant Controller) antes de ser nombrada vicepresidenta ejecutiva en agosto de 2025. Desde ese cargo, colidera las estrategias de transformación tecnológica, la reestructuración de productos y las alianzas de servicios hipotecarios, y ha sido pieza clave en proyectos como el Centro Hipotecario Cooperativo y el acuerdo con la Cooperativa Moroveña. Posee un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico y una maestría de University of Phoenix.

Claudio Gómez agradeció el voto de confianza de los directivos y reafirmó su compromiso con el sector cooperativista y con La Puertorriqueña.

Según la presidenta electa, los socios son la razón de ser de la institución y la motivan a seguir evolucionando, a buscar nuevas oportunidades y a mejorar la manera en que les servirá.

“Será un privilegio trabajar para nuestros socios y seguir fortaleciendo el vínculo que los une con La Puertorriqueña. Mi gestión estará enfocada en mantener una institución ágil y competitiva, con un grupo de trabajo que valoro. Además, seré fiel a los valores del cooperativismo, garantizando las mejores prácticas del mercado cooperativista”, añadió Claudio Gómez.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Puertorriqueña nació en 1928, cuando un grupo de empleados del Hospital Auxilio Mutuo unió esfuerzos para crear una institución que respondiera a las necesidades económicas de su comunidad.