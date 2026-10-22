Prisa Group suma un parque para humanos y mascotas a la oferta del Distrito de Convenciones

Con una inversión de $4 millones, Prisa Group sumó este jueves un parque público a la cartera de proyectos de deportes, entretenimiento, hotelería y vivienda de lujo que adelantan en el Distrito de Convenciones.

“No hay tantos lugares donde pueden ir múltiples generaciones de una familia a pasarla bien”, expresó Federico Stubbe, principal ejecutivo de Prisa Group, al describir a Distrito Park, que se desarrollará en terrenos contiguos al estacionamiento del Centro del Convenciones.

En un encuentro con la prensa convocado por la directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Centro de Convenciones, Verónica Ferraiuoli, Distrito Park se presentó como un espacio de acceso libre para recrearse, descansar y ejercitarse.

Stubbe informó que contará con un parque de mascotas “bien hecho”, parque para niños de distintas edades, veredas, espacios donde se programen actividades todo el año y “con mucha sombra, muchos árboles, porque en Puerto Rico hace calor”.

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“La ciudad necesita respirar. El valor de la naturaleza en la vida humana es sumamente importante”, afirmó Stubbe. Adelantó que el diseño paisajista estará a cargo de quienes les han conceptualizado espacios exteriores en Dorado Beach y otros proyectos.

Como complemento, Distrito Park tendrá atracciones con costo de admisión, como un carrusel, minigolf y botecitos, además de espacios para comercios, como una heladería y tienda para artículos de mascotas.

“Va a aportar a la experiencia del Distrito. Estamos incorporando una nueva razón para visitarnos”, comentó Ferraioli sobre Distrito Park. Según informó la funcionaria, la Autoridad seleccionó este proyecto de inversión privada, luego de un proceso competitivo de propuestas.

Verónica Ferraiouli celebró que Distrito Park se convierta en otra razón para visitar el Distrito de Convenciones. En segundo plano, Federico Stubbe Jr. (Xavier Araújo)

La apertura del parque se proyecta para el primer trimestre de 2028. Luego de la fase de construcción, se informó que Prisa Group asumirá la operación, programación, limpieza y mantenimiento del parque a largo plazo, de forma integrada con los sistemas de comunicación y seguridad de Distrito T-Mobile.

$550 millones en inversión

Stubbe situó el parque como parte del “ecosistema” que Prisa Group imaginó cuando comenzó a apostar al Distrito hace 15 años.

Hasta la fecha, informó que la empresa “ha anunciado $550 millones” en inversiones en esta zona de San Juan, que por largos años estuvo entre subutilizada y abandonada.

Con ello, actualizó que la apertura del primer hotel de dos marcas –el Hampton y Homewood de Hilton- está pautado para finales de año. Esta hospedería doble agregará 257 habitaciones y conllevó una inversión de $80 millones.

“Ya está Marriott, ya está Hyatt. Hacía falta Hiiton”, comentó Stubbe.

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Sobre el proyecto residencial-turístico One Distrito, donde se anunció inversión de $125 millones, aseguró que las viviendas “están vendidas en su totalidad” y que tiene una lista de 1,400 personas interesadas en vivir en esta zona de Miramar.

One Distrito agregará hasta 140 habitaciones de hotel al área, donde existe alta demanda para atraer el mercado de eventos y convenciones, pues algunas unidades tienen más de un cuarto y se pueden ofrecer por separado.

En cuanto a Distrito Sports Hub, anunciado este julio, celebró el interés que ha generado lo que considera “una extensión de Distrito T-Mobile”.

“Estamos en construcción y esperamos abrirlo para mitad del año que viene”, informó sobre la iniciativa de $20 millones.