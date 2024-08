Puerto Rico dejaría de ingresar más de $3,800 millones si no se implementa el Impuesto Mínimo Global

“La labor de Espacios Abiertos era trasparentar los datos de algo que no se sabía, el saber cuánto nos cuesta el no actuar. Pues no actuar nos cuesta $3,800 millones y no se trata de buscar culpables. Tenemos cinco meses para reaccionar”, indicó Santamaría Ots a preguntas de El Nuevo Día, quien insistió que este dinero se quedaría sobre la mesa a partir de enero de 2025.