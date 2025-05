Explicó que, si bien la firma tiene herramientas para modelar el posible impacto de aranceles específicos, no les sirven en el escenario actual, porque “esto es histórico. No hemos visto esta magnitud en décadas, yendo atrás un siglo”.

Para que el escenario pesimista de recesión no se concrete, Herzon indicó que Estados Unidos tendría que fijar aranceles “más bajos de lo esperado” y adoptar una política de inmigración “menos restrictiva”, además de contar con condiciones de “menos estrés financiero”, sea con tasas más bajas o recepción positiva en los mercados de valores.

Desconfianza que desalienta la inversión

Aún así, Marxuach se enfocó en los riesgos domésticos e inmediatos, por entender que impactan a Puerto Rico directamente. Explicó que Estados Unidos se acerca a una crisis institucional, porque están bajo ataque aspectos “altamente correlacionados con el crecimiento económico y la inversión”, como la separación de poderes del gobierno, el debido proceso de ley y el principio de que las leyes aplican a todos por igual, no de forma arbitraria o caprichosa.

“Esto no es solamente para inmigrantes. También le está pasando a miembros de las fuerzas armadas identificados como trans, a personas que pierden sus contratos con el gobierno federal sin el debido proceso. Universidades están perdiendo sus subvenciones sin los debidos procedimientos de terminación, empleados del gobierno federal que están perdiendo sus trabajos sin la debida notificación o pagas por despido”, enumeró. “Estamos viendo un ataque amplio y a gran escala contra instituciones del sector privado, organizaciones no gubernamentales, academia, grupos de la sociedad civil, empresas de medios, bufetes”.

Subrayó que ese escenario agrava la realidad usual de que Puerto Rico, por su condición política, no controla muchos factores que inciden en su economía, como con quién hace negocio, sus puntos de entrada o su inmigración.

Hasta la fecha, Marxuach repasó que el gobierno de Trump le ha quitado a Puerto Rico al menos $800 millones en fondos, $512 millones destinados a proyectos de resiliencia energética y sumas no precisadas de subvenciones para investigaciones y organizaciones sin fines de lucro. A esto se sumarían los despidos de empleados federales y el plan de anular contratos de arrendamiento para agencias federales, que hasta la fecha no se han consumado.

De otra parte, el director asociado de Moody’s Analytics, Gustavo Rojas Matute, celebró que “el mercado laboral esté manteniendo a más puertorriqueños en la isla”. Este factor no solo ayuda a estabilizar la base contributiva, sino también a no agravar la despoblación mientras la tasa de natalidad no compensa la cantidad de decesos anuales.