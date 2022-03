Ante la entrada en vigor del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central y con este, el fin de los planes de pensión definida del gobierno, unos 2,800 educadores y unos 26 jueces renunciaron a sus labores entre noviembre y enero pasados, informó el administrador de la Junta de Retiro (Retiro), Luis Collazo Rodríguez.

De acuerdo con Collazo Rodríguez, se trata de funcionarios que cumplían con los criterios para acogerse al retiro y tomaron la decisión de renunciar a sus puestos antes de este martes, o de lo contrario, perdían los beneficios complementarios a su pensión y que incluyen el bono de navidad y las aportaciones al seguro médico, entre otros.

En el caso del magisterio, las renuncias recibidas por el Sistema de Retiro para Maestros (SRM) exceden por un millar, el promedio de jubilaciones que se tramitan anualmente, reconoció Collazo Rodríguez. Mientras, el número de renuncias en la Judicatura, plan que custodia y que ahora administra Retiro, representa aproximadamente el 7% del total de participantes en ese plan de beneficio definido.

La Junta de Retiro es la agencia sucesora de Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), una vez entró en vigor la Ley 106 de 2017. El estatuto dio paso al planes de aportación definida -conocido como el Plan 106- y se creó el sistema “PayGo”, que transfirió el pago de las pensiones vigentes al Fondo General.

Mientras en las pasadas semanas, Retiro ha tramitado tales renuncias también habilitó miles de cuentas individuales para depositar en estas las aportaciones que los empleados públicos hicieron por años a la ASR y que en lugar de preservarse para estos, fueron utilizadas para pagar pensiones vigentes. Las cuentas segregadas de retiro son similares a los planes de retiro que prevalecen en el sector privado y que se identifican como planes 401(k), en referencia al Código de Rentas Internas federal o los planes 1165(e), que es la sección que trata este tema bajo el Código de Rentas Internas de Puerto Rico.

El PDA del gobierno central entra en vigor este martes, 15 de marzo, a pesar de que el Primer Circuito de Apelaciones tiene pendiente un recurso de varias organizaciones magisteriales, quienes, entre cosas, alegan que al modificar la deuda, la JSF y el gobierno menoscabaron su derecho a una pensión vitalicia.

De igual forma, el gobierno desembolsa los pagos requeridos bajo el PDA mientras este martes, los educadores regresaban a la línea de piquete, exigiendo la restitución de sus beneficios.

El PDA y su impacto en los planes de retiro

En dólares y centavos, a partir de hoy y según lo establecido en el PDA, los empleados públicos recibirán en conjunto, aproximadamente al menos $1,400 millones por concepto bonificaciones y la restitución de las aportaciones al Sistema 2000.

Al detallar los desembolsos en curso, Collazo Rodríguez indicó que unos 36,000 empleados públicos que cotizaban a la ASR bajo las leyes de retiro 1 y 447 recibirán una bonificación de $2,600 para un desembolso total de $93 millones.

En tanto, otros 64,000 participantes del Sistema 2000 -el plan que se creó en ese año, luego de que bajo la administración de Pedro Rosselló se cerrara el plan de beneficios definidos que ofrecía la Ley 447- recibirán el dinero que aportaron para su retiro.

Collazo Rodríguez subrayó que la restitución de los fondos aplica a los empleados públicos activos, pero también a aquellos que ya abandonaron el servicio público y que cotizaron al Sistema 2000 entre el 1 de enero de ese año y el 30 de junio de 2017.

Bajo el Sistema 2000, los empleados públicos no recibían una pensión sino una anualidad que apenas rondaba entre $200 y $300, explicó el funcionario.

Con el PDA y según datos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la restitución a los participantes del Sistema 2000 rondaría unos $1,376 millones. El organismo fiscal acordó restituir tales fondos luego de un proceso de negociación con los empleados públicos afiliados a la Federación Americana de Empleados de Condados, Municipios y Estados (AFSCME) y su sindicato aliado en la isla, Servidores Públicos Unidos (SPU).

Aparte de la restitución de los fondos de retiro estos trabajadores consiguieron la extensión de sus convenios colectivos vigentes (unos 14 en total) por otros cinco años. Los empleados afiliados a la AFSCME recibirán un bono de $1,000 por haber respaldado el plan y el sindicato recibirá otros $5 millones para cubrir los honorarios incurridos en el proceso de negociación con la JSF.

Collazo Rodríguez no precisó cuánto dinero recibirá cada participante del Sistema 2000, pues la cantidad dependerá de lo que estos aportaron durante sus años de servicio. Explicó que si los empleados continúan activos en el servicio público, recibirán el principal aportado más los intereses devengados en sus cuentas bajo el Plan 106.

Si el participante del Sistema 2000 ya no está activo en el servicio público deberá tramitar su reembolso a través de la página de internet de la agencia, se indicó.

Intactas y más protecciones para el pago de las pensiones

Si se excluye la posibilidad de aumentos futuros para compensar la inflación, el PDA no contempla recortes en las pensiones de unos 165,000 jubilados del sector público, recordó Collazo Rodríguez.

Más bien, la JSF aprovechó el influjo de fondos federales que llegará a Puerto Rico a través del programa de Medicaid en los siguientes años, así como parte del efectivo que se acumuló mientras no se pagó a los bonistas y otros acreedores, para crear el Fideicomiso de Pensiones.

El fideicomiso es una especie de alcancía pactada con el Comité Oficial de Retirados (COR), otro de los grupos de también negoció con la JSF a la luz del Título III de Promesa y que serviría para pagar las pensiones bajo el sistema “PayGo”, en caso de que en un año presupuestario no haya dinero suficiente para ese fin.

Según el presidente de la JSF, David Skeel, tal fideicomiso es una de “las innovaciones” que distinguen el PDA del gobierno central de otras reestructuraciones municipales en Estados Unidos y ante los beneficios que este representará al fisco puertorriqueño y los pensionados, podría ser utilizado a futuro en otras jurisdicciones en problemas.

El PDA establece que a partir de hoy dicho fideicomiso recibirá una inyección de $1,200 millones y luego recibirá aportaciones anuales hasta totalizar unos $10,300 millones al cabo de una década. Cada año, el pago de las pensiones que emana del Fondo General ronda unos $2,300 millones.

60 días para decidir la aportación al Seguro Social

Aparte de los pagos o restituciones que los empleados públicos recibirán, el PDA establece que a partir de hoy, los jueces y educadores menores de 45 años aportarán de manera compulsoria al Seguro Social. Ese requisito, que busca compensar el impacto que representa el cierre de los planes de pensión definida, se convierte en otra compensación de parte del gobierno a estos profesionales.

“La congelación (del plan de pensión definida) no viene sola, no viene aislada. La congelación viene con la inclusión al Seguro Social de todos los maestros y los jueces menores de 45 años de edad y los (maestros y jueces) de 45 años de edad o más, van a tener la opción para decidir si quieren o no quieren cotizar al Seguro Social”, explicó Collazo Rodríguez.

Según el funcionario, los maestros y jueces de 45 años de edad o más tendrán 60 días a partir de la efectividad el PDA, es decir, desde este martes, 15 de marzo hasta principios del mes de mayo, para decidir si aportan al programa de retiro federal. De no aportar al Seguro Social, entonces, estos servidores públicos vendrán obligados a aportar al Plan 106.

Collazo Rodríguez agregó que Retiro también creó las cuentas del Plan 106 para estos servidores públicos y a partir de este mes, comenzarán las retenciones de rigor. Las aportaciones de estos trabajadores a su retiro comenzarán a reflejarse en las cuentas segregadas a partir de la primera quincena de abril.