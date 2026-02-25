Retoman la premiación de la efectividad en las comunicaciones de mercadeo en Puerto Rico

La Asociación Publicitaria de Puerto Rico (APPR) retomó los reconocimientos a la efectividad en las comunicaciones de mercadeo en la isla, ahora bajo los estándares de la red global de Effie Worldwide.

Durante un evento que reunió a líderes de agencias, marcas, medios y academia, la organización destacó los trabajos creativos que durante el año pasado demostraron resultados medibles y crecimiento real para los clientes.

“Con Effie Puerto Rico damos un paso firme hacia elevar los estándares de nuestra industria. Aquí no solo celebramos buenas ideas; reconocemos el trabajo que genera resultados concretos, que construye marcas y que impulsa el desarrollo económico del país”, expresó el presidente de la APPR, Iván Santos, en un comunicado de prensa.

La premiación contó con la participación de Traci Alford, presidenta y principal oficial ejecutiva de Effie Worldwide.

“La creatividad es poderosa, pero su verdadero valor se demuestra cuando mueve negocios y produce crecimiento sostenible. Effie existe para celebrar ese impacto real”, indicó Alford.

Los ganadores

La premiación incluyó 24 categorías y contó con 84 nominaciones, de las cuales 37 resultaron finalistas.

El jurado estuvo compuesto por representantes de clientes, agencias, consultoría y academia, quienes evaluaron las piezas en tres rondas de deliberación, se informó.

La agencia De la Cruz Ogilvy se alzó con el Gran Effie 2025 por la campaña “Glowing Relief” para Alivia Health, pieza que también obtuvo oro en la categoría de Innovación en Mercadeo o Soluciones de Negocio.

Además, De la Cruz Ogilvy obtuvo bronce en las categorías David vs. Goliat y Disruptores de Marketing.

En la categoría Automotriz, Badillo Saatchi & Saatchi obtuvo oro por “Trust Academy” para Toyota, mientras que DDB Latina se destacó en la categoría de Bebidas con oro por “Tu Medalla Viene” para Cervecera de Puerto Rico.

Sajo // McCann, mientras tanto, obtuvo oro en Idea de Medios por “Barkatón”, una iniciativa desarrollada para Santuario Canita junto a las estaciones de radio La X y Reggaetón 94.

En Salud y Bienestar se otorgaron múltiples platas, reconociendo trabajos de De la Cruz Ogilvy, DDB Latina, Lopito, Ileana & Howie y Rosado, Toledo & Triple S Advantage.

DDB Latina también brilló en la categoría de Contenido de Marca & Entretenimiento con olata por “La Gran Juguetería” para Walmart Puerto Rico, a la vez que Lopito, Ileana & Howie obtuvo plata en la categoría Oportunidad Oportuna por “Cuidemos las Tetas” para la Sociedad Americana Contra el Cáncer.

El evento estuvo matizado por el conversatorio denominado “El Dividendo Creativo: La publicidad que genera resultados”, basado en una investigación desarrollada por Effie Worldwide en colaboración con la empresa System1.