Retoman la premiación de la efectividad en las comunicaciones de mercadeo en Puerto Rico
La Asociación Publicitaria de Puerto Rico celebró la primera edición de los Effie Awards
25 de febrero de 2026 - 7:00 PM
La Asociación Publicitaria de Puerto Rico (APPR) retomó los reconocimientos a la efectividad en las comunicaciones de mercadeo en la isla, ahora bajo los estándares de la red global de Effie Worldwide.
Durante un evento que reunió a líderes de agencias, marcas, medios y academia, la organización destacó los trabajos creativos que durante el año pasado demostraron resultados medibles y crecimiento real para los clientes.
“Con Effie Puerto Rico damos un paso firme hacia elevar los estándares de nuestra industria. Aquí no solo celebramos buenas ideas; reconocemos el trabajo que genera resultados concretos, que construye marcas y que impulsa el desarrollo económico del país”, expresó el presidente de la APPR, Iván Santos, en un comunicado de prensa.
La premiación contó con la participación de Traci Alford, presidenta y principal oficial ejecutiva de Effie Worldwide.
“La creatividad es poderosa, pero su verdadero valor se demuestra cuando mueve negocios y produce crecimiento sostenible. Effie existe para celebrar ese impacto real”, indicó Alford.
La premiación incluyó 24 categorías y contó con 84 nominaciones, de las cuales 37 resultaron finalistas.
El jurado estuvo compuesto por representantes de clientes, agencias, consultoría y academia, quienes evaluaron las piezas en tres rondas de deliberación, se informó.
La agencia De la Cruz Ogilvy se alzó con el Gran Effie 2025 por la campaña “Glowing Relief” para Alivia Health, pieza que también obtuvo oro en la categoría de Innovación en Mercadeo o Soluciones de Negocio.
Además, De la Cruz Ogilvy obtuvo bronce en las categorías David vs. Goliat y Disruptores de Marketing.
En la categoría Automotriz, Badillo Saatchi & Saatchi obtuvo oro por “Trust Academy” para Toyota, mientras que DDB Latina se destacó en la categoría de Bebidas con oro por “Tu Medalla Viene” para Cervecera de Puerto Rico.
Sajo // McCann, mientras tanto, obtuvo oro en Idea de Medios por “Barkatón”, una iniciativa desarrollada para Santuario Canita junto a las estaciones de radio La X y Reggaetón 94.
En Salud y Bienestar se otorgaron múltiples platas, reconociendo trabajos de De la Cruz Ogilvy, DDB Latina, Lopito, Ileana & Howie y Rosado, Toledo & Triple S Advantage.
DDB Latina también brilló en la categoría de Contenido de Marca & Entretenimiento con olata por “La Gran Juguetería” para Walmart Puerto Rico, a la vez que Lopito, Ileana & Howie obtuvo plata en la categoría Oportunidad Oportuna por “Cuidemos las Tetas” para la Sociedad Americana Contra el Cáncer.
El evento estuvo matizado por el conversatorio denominado “El Dividendo Creativo: La publicidad que genera resultados”, basado en una investigación desarrollada por Effie Worldwide en colaboración con la empresa System1.
El panel fue moderado por Charlene Sierra, presidenta del jurado de Effie Puerto Rico 2025 y directora sénior de Digital de Liberty Puerto Rico, y contó con la participación de Lizmarie Medina, del Grupo Colón Gerena; Elaine García, de Cervecera de Puerto Rico;, Rubén Rodríguez Cid, de la agencia de publicidad People 2 People e Influmedia; y Patricia Femenías, de Vaquería Tres Monjitas.
