Se contrae la actividad manufacturera

La actividad manufacturera en Puerto Rico culminó el 2025 con una contracción, impulsada particularmente por una baja en la producción, la más significativa desde el 2018, según el reporte publicado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR).

Para diciembre de 2025, el Índice de Gerentes de Compra (PMI, en inglés), que mide el desempeño mensual industrial, disminuyó a 46.2 puntos. Una lectura por debajo del umbral de 50 sugiere una contracción en el sector manufacturero con respecto al mes anterior.

Este indicador estuvo en o por encima del umbral de 50 puntos durante ocho meses del 2025, mientras que en los otros cuatro meses la actividad manufacturera mostró una contracción al estar por debajo de esa puntuación.

El PMI es medido por cinco variables principales: producción, nuevas órdenes, entregas de suplidores, empleo e inventarios propios, de los cuales tres de cinco mostraron una contracción.

PUBLICIDAD

La producción en el sector industrial mostró la mayor contracción con 23 puntos, mientras que nuevas órdenes e inventario propio se posicionaron en 46.2 puntos. Mientras que el empleo se mantuvo en 50 puntos.

La variable que mostró la mayor expansión fue la entrega de suplidores, lo cual obtuvo 65.4 puntos.

El PMI mide las condiciones empresariales a corto plazo en el sector manufacturero de Puerto Rico a través de encuestas y proporciona una métrica amplia para el lado productivo de la economía puertorriqueña.

En una encuesta suplementaria a establecimientos manufactureros, los mayores retos enfrentados por las empresas durante el mes pasado fueron: operaciones (costos 43%, escasez de materias primas 14%, entregas de suplidores 14%, logística de la cadena de suministro 14%, ventas 14%); recursos humanos (ausentismo 29%); y utilidades (servicios públicos poco confiables 14%).

El pasado año tuvo como telón de fondo cambios en la política económica de Estados Unidos, así como la imposición de aranceles para impulsar la base industrial de la nación americana, lo que trastocó algunas estrategias operacionales de las manufactureras.

Asimismo, según el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el pasado año 17 entidades anunciaron expansiones con compromisos de inversión de $2.2 millones y 4,000 empleos.