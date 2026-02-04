Opinión
Negocios
Suscriptores
Noticia
Noticia

Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se contrae la actividad manufacturera

El PMI descendió a 46.2 puntos en diciembre, arrastrado por la mayor baja en producción desde 2018, mientras tres de las cinco variables industriales mostraron retrocesos

4 de febrero de 2026 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En una encuesta suplementaria a establecimientos manufactureros, los mayores retos enfrentados por las empresas durante el mes pasado fueron operaciones, recursos humanos y utilidades. (Ramn "Tonito" Zayas)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

La actividad manufacturera en Puerto Rico culminó el 2025 con una contracción, impulsada particularmente por una baja en la producción, la más significativa desde el 2018, según el reporte publicado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR).

RELACIONADAS

Para diciembre de 2025, el Índice de Gerentes de Compra (PMI, en inglés), que mide el desempeño mensual industrial, disminuyó a 46.2 puntos. Una lectura por debajo del umbral de 50 sugiere una contracción en el sector manufacturero con respecto al mes anterior.

Este indicador estuvo en o por encima del umbral de 50 puntos durante ocho meses del 2025, mientras que en los otros cuatro meses la actividad manufacturera mostró una contracción al estar por debajo de esa puntuación.

El PMI es medido por cinco variables principales: producción, nuevas órdenes, entregas de suplidores, empleo e inventarios propios, de los cuales tres de cinco mostraron una contracción.

La producción en el sector industrial mostró la mayor contracción con 23 puntos, mientras que nuevas órdenes e inventario propio se posicionaron en 46.2 puntos. Mientras que el empleo se mantuvo en 50 puntos.

La variable que mostró la mayor expansión fue la entrega de suplidores, lo cual obtuvo 65.4 puntos.

El PMI mide las condiciones empresariales a corto plazo en el sector manufacturero de Puerto Rico a través de encuestas y proporciona una métrica amplia para el lado productivo de la economía puertorriqueña.

En una encuesta suplementaria a establecimientos manufactureros, los mayores retos enfrentados por las empresas durante el mes pasado fueron: operaciones (costos 43%, escasez de materias primas 14%, entregas de suplidores 14%, logística de la cadena de suministro 14%, ventas 14%); recursos humanos (ausentismo 29%); y utilidades (servicios públicos poco confiables 14%).

El pasado año tuvo como telón de fondo cambios en la política económica de Estados Unidos, así como la imposición de aranceles para impulsar la base industrial de la nación americana, lo que trastocó algunas estrategias operacionales de las manufactureras.

Asimismo, según el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el pasado año 17 entidades anunciaron expansiones con compromisos de inversión de $2.2 millones y 4,000 empleos.

El IEPR publica mensualmente el PMI, en colaboración con la Asociación de Industriales de Puerto Rico (PRMA, en inglés).

Manufactura, Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Asociación de Industriales de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Efraín Montalbán Ríos
Efraín Montalbán RíosArrow Icon
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
