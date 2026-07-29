Se disparan precios del petróleo tras enfrentamientos con Irán

Nueva York— Los precios del petróleo volvieron a dispararse, mientras que la caída de las acciones tecnológicas arrastró a Wall Street a la baja en medio de la incertidumbre sobre qué medidas tomará la Reserva Federal para controlar la elevada inflación.

El S&P 500 cayó un 1.5 % el miércoles tras recuperar brevemente toda la caída anterior del 1.2 %. El Dow Jones Industrial Average retrocedió un 2.2 % y el índice Nasdaq Composite perdió un 1.7 %. Las nuevas caídas de valores que recientemente se habían beneficiado de la inteligencia artificial, como Nvidia, Micron Technology y AMD, lastraron el mercado bursátil.

En el mercado petrolero, el precio del crudo Brent se disparó un 7.3 % hasta situarse por encima de los $88 por barril.

La actividad fue más intensa en el mercado del petróleo, donde el precio del crudo Brent se disparó un 7.3 % hasta situarse en $88.09 por barril, tras la reanudación de los combates en la guerra con Irán, lo que avivó las preocupaciones sobre el suministro mundial de petróleo. Irán lanzó una lluvia de misiles contra las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, mientras que el Ejército de Estados Unidos se alió con Arabia Saudí para atacar a las milicias respaldadas por Teherán en Irak.

PUBLICIDAD

El precio del petróleo Brent había oscilado entre un mínimo de 72 dólares a principios de este mes y un máximo de $102 la semana pasada, debido a la incertidumbre sobre si Estados Unidos e Irán podrían llegar a un acuerdo que permitiera a los petroleros volver a circular libremente desde Oriente Medio hacia sus clientes de todo el mundo.

Estas fluctuaciones han suscitado el temor a que la inflación vuelva a acelerarse, justo cuando había empezado a moderarse más de lo que esperaban los economistas. Esto ha llevado a los operadores a comenzar la jornada apostando por una probabilidad de aproximadamente el 34% de que la Fed suba su tipo de interés principal por la tarde, según datos del CME Group.

1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura 1 / 20 Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) Captura Compartir

Unas tasas de interés más altas pueden frenar la inflación, pero también pueden ralentizar la economía y provocar una caída de los precios de las acciones y otras inversiones.

En cambio, los responsables de la Reserva Federal votaron a favor de mantener sin cambios el tipo de interés de los fondos federales, aunque tres miembros del comité de política monetaria sí querían subirlo.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, dio a entender que el mercado de bonos podría estar contribuyendo ya a contener la inflación, señalando cómo han subido los rendimientos desde la última reunión del banco central, celebrada hace seis semanas. Ha estado tratando de dar menos pistas a los mercados financieros sobre lo que la Fed podría hacer con los tipos de interés en un futuro próximo.

PUBLICIDAD

“¿Ha introducido hoy la Fed un cambio explícito en su tipo de interés oficial? No, pero creo que ese es el principio de la historia", afirmó Warsh.

La subida de los tipos de interés afecta especialmente a las acciones consideradas más caras, y ya se ha intensificado el escrutinio sobre los fabricantes de chips informáticos y otras empresas que se han beneficiado del auge de la tecnología de inteligencia artificial.

A diferencia de la burbuja de las puntocom de principios de milenio, los recientes repuntes de los fabricantes de procesadores y memorias informáticas se basan en ingresos y beneficios reales. Sin embargo, ese crecimiento excepcional no será sostenible si la inteligencia artificial no genera tantos beneficios y tanta productividad como se espera.

El escepticismo ha afectado especialmente al mercado bursátil de Corea del Sur, ya que está dominado por dos gigantes tecnológicos: Samsung Electronics y SK Hynix. El índice Kospi de Seúl se desplomó un 6% el miércoles, un día después de haber caído un 10.8%, y redujo su subida en lo que va de año al 34.4%.

Las acciones de SK Hynix en Seúl cayeron un 9.6%. La empresa registró cifras récord de ingresos y beneficios trimestrales gracias a la fuerte demanda generada por la inteligencia artificial. Sin embargo, el crecimiento del 257% en sus ingresos no fue suficiente para cumplir las expectativas de los analistas.

Archivo - El edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, dio a entender que el mercado de bonos podría estar contribuyendo ya a contener la inflación (The Associated Press)

En Wall Street, Nvidia fue la empresa que más lastró al S&P 500, después de que la empresa de chips cayera un 1.2 %.

PUBLICIDAD

KLA Corp., cuyos productos y servicios contribuyen a la fabricación de semiconductores, cayó un 6.5% a pesar de haber registrado unos beneficios e ingresos superiores a lo previsto en el último trimestre. Las expectativas eran elevadas después de que sus acciones se dispararan casi un 150% en los primeros seis meses de este año.

Apple, que subió un 0.6%, contribuyó a limitar las pérdidas del mercado bursátil estadounidense. Los analistas afirman que se ha convertido casi en una apuesta “anti-IA” entre las acciones de las grandes tecnológicas, debido a que su inversión en esta tecnología es más limitada que la de sus rivales. La capitalización bursátil total de Apple ha superado los $5,000 millones tras subir un 26% este año.

El martes, las subidas de las acciones ajenas al sector de la inteligencia artificial contribuyeron a compensar la caída de Micron y otras empresas tecnológicas. Los analistas han señalado que esta rotación del mercado, desde la inteligencia artificial hacia sectores menos favorecidos, podría ser positiva, pero la mayoría de las acciones estadounidenses cayeron junto con el sector tecnológico el miércoles.

Hims & Hers Health se desplomó un 11.4%, por ejemplo, después de que la Comisión Federal de Comercio, Utah y California la acusaran de compartir información sanitaria sensible de los consumidores —relativa a sus afecciones médicas— con plataformas publicitarias de terceros, a pesar de afirmar que sus servicios garantizan la privacidad de los consumidores. Hims & Hers afirmó que la demanda está tergiversando “la ley para intentar inventarse acusaciones”, a las que calificó de infundadas.

PUBLICIDAD

En los mercados bursátiles del resto del mundo, los índices registraron resultados dispares. El Hang Seng de Hong Kong subió un 2%, mientras que el Nikkei 225 de Japón cayó un 1.5%, lo que supuso dos de las variaciones más significativas.

En el mercado de bonos, los rendimientos de los títulos del Tesoro fluctuaron al alza y a la baja tras la decisión de la Fed y la insistencia de Warsh en no dar indicaciones al mercado.