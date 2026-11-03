Senado derrota medida para eximir del impuesto al inventario a las pymes

El Senado no le dio paso a un proyecto que buscaba nuevamente eliminar el impuesto al inventario, específicamente para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Según un estimado de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), la medida hubiera tenido un impacto de entre $45 y $80 millones en su primer año.

El Proyecto del Senado 865 (PS 865) pretendía enmendar el Código Municipal de Puerto Rico para crear una exención contributiva al pago de impuesto sobre el inventario de propiedad mueble para las pymes con un volumen de venta no mayor de $5 millones.

El senador popular José “Josian” Santiago Rivera, autor del proyecto, cuestionó la decisión de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) al derrotar la medida en la sesión del pasado jueves.

PUBLICIDAD

“El PNP habla de eliminar el impuesto al inventario, pero cuando llega el momento de convertir esas expresiones en acciones legislativas, hace exactamente lo contrario. Resulta difícil justificar que una medida que recibió el respaldo de todas las delegaciones en comisión termine derrotada por la mayoría legislativa en el hemiciclo. Estamos hablando de una contribución que afecta directamente la capacidad de nuestros comerciantes para mantener sus negocios, ampliar sus operaciones y generar actividad económica”, expresó Santiago Rivera en declaraciones escritas.

El senador recordó que el rechazo ocurre un año después de que la gobernadora Jenniffer González Colón vetara el proyecto que buscaba pausar este impuesto.

El P del S 865, dijo, proponía eximir del impuesto al inventario a comerciantes cuyas ventas brutas anuales de mercancía no excedieran los $5 millones. De acuerdo con los datos presentados por el legislador, la medida habría beneficiado a más del 93% de los comerciantes que actualmente pagan esta contribución.

La propuesta contemplaba disposiciones dirigidas a compensar a los municipios por la reducción de recaudos. Entre ellas figuraban mecanismos de certificación de las pérdidas contributivas y la identificación de recursos para atender el efecto fiscal de la exención.

El informe de la OPAL sobre el proyecto establece que eximir a las pymes del impuesto sobre la propiedad mueble tendría un impacto de $81.4 millones para el año fiscal 2027. Evaluaron un “escenario alterno” que contempla solamente la exención del impuesto sobre el inventario para las pymes, lo cual tendría un impacto de $45.6 millones para 2027, según el análisis de la oficina de presupuesto.

PUBLICIDAD

El proyecto fue evaluado en la Comisión de Asuntos Municipales, que según el exalcalde recibió ponencias de organizaciones representativas del sector comercial y entidades relacionadas con las finanzas municipales.

Santiago Rivera manifestó que la derrota legislativa “no debe representar el abandono de una discusión que considera fundamental para el desarrollo económico de Puerto Rico. El senador reafirmó su disposición de promover alternativas que permitan alcanzar un equilibrio entre el alivio contributivo al comercio y la protección de las finanzas municipales”.

“El comercio local no puede seguir esperando. Nuestros pequeños y medianos comerciantes necesitan condiciones que les permitan competir, mantener inventarios suficientes, proteger empleos y responder a las necesidades de sus consumidores”, dijo Santiago Rivera.