Stryker tendrá nueva planta en Humacao

“Esto no hubiera ocurrido si no hubiera habido la disposición y la rapidez del gobierno de no perder un negocio de esta magnitud. Y lo digo de esta manera porque no podemos ver esto si no es como un negocio, una inversión y una apuesta a que en Puerto Rico se pueden hacer las cosas, de que tenemos la capacidad y la infraestructura para hacerlo”, expresó González Colón en conferencia de prensa en la Capital del Este.