Suben los precios del crudo y caen las acciones ante el plazo dado por Trump a Irán

Nueva York (AP) - Los precios del petróleo se han movido al alza, mientras las acciones estadounidenses caen este martes, pero la decisión de los inversionsitas no ha sido tan dramática como el discurso funesto proveniente de ambos bandos en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente Donald Trump amenazó en la noche del lunes con que “toda una civilización morirá esta noche, para nunca más ser recuperada”, si Irán no cumple con el último plazo autoimpuesto a las 8:00 p.m., hora del Este, para abrir el Estrecho de Ormuz.

Mientras tanto en Irán, funcionarios de ese país instaron a los jóvenes a formar cadenas humanas para proteger las centrales eléctricas que Trump ha amenazado con bombardear.

Pese a la seriedad del momento, el S&P 500 retrocedió apenas un 0.5%, mientras funcionarios involucrados en los esfuerzos diplomáticos afirmaron que las conversaciones continúan, aunque no está claro si se llegará a un acuerdo a tiempo para evitar los ataques amenazados por Trump. El Industrial Dow Jones bajaba 257 puntos, o un 0.55%, pasado el mediodía y el compuesto Nasdaq perdía 156 unidades o .71%.

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Los movimientos fueron más bruscos en el mercado petrolero, donde los precios se han disparado desde finales de febrero debido a que la guerra ha obstaculizado la producción y el transporte de crudo en el Golfo Pérsico. Gran parte de ese petróleo sale del golfo a través del Estrecho de Ormuz para llegar a clientes de todo el mundo, pero Irán lo ha bloqueado para sus enemigos.

1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura 1 / 20 Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) Captura Compartir

En la mañana, el precio del barril de crudo de referencia en Estados Unidos (WTI) subió hasta $115.86, o alrededor de 3% más que el lunes, para luego retroceder hasta $114.65 pasado el mediodía. El crudo Brent, el estándar internacional, sumó un 0.4% para situarse en $110.17, manteniéndose muy por encima de su nivel de aproximadamente $70 previo a la guerra.

La preocupación en los mercados ha sido que una interrupción a largo plazo mantenga los precios del petróleo elevados durante mucho tiempo y envíe una dolorosa ola de inflación a través de la economía global. El lunes, Irán rechazó la última propuesta de alto el fuego y, en su lugar, dijo que desea un fin permanente a la guerra.

En lo que va del conflicto, Trump ha lanzado una serie de amenazas de bombardear las centrales eléctricas iraníes si el gobierno de ese país no abre el Estrecho de Ormuz, pero luego las ha retrasado en varias ocasiones. Sigue existiendo la posibilidad de que Trump vuelva a dar marcha atrás, entre otros escenarios, lo que mantiene la incertidumbre en niveles altos.

Hace un año, Trump finalmente dio marcha atrás en muchos de los severos aranceles que inicialmente impuso a las importaciones de otros países, aunque terminaron siendo más altos que antes de su segundo mandato.

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“Es probable que los inversores permanezcan nerviosos y los mercados sean incapaces de establecer tendencias, probablemente hasta que haya un resultado claro más tarde esta noche: un acuerdo, que los ataques de Estados Unidos e Israel se intensifiquen, o que la represalia de Irán se vuelva de escalada en lugar de proporcional”, según Paul Christopher, jefe de estrategia de inversión global en el Wells Fargo Investment Institute.

Oferta por el sello discográfico detrás de Bad Bunny

En los mercados bursátiles mundiales, Universal Music Group ayudó a limitar las pérdidas después de que Pershing Square Capital Management, de Bill Ackman, ofreciera comprar el sello discográfico detrás de Taylor Swift y Bad Bunny en una operación de efectivo y acciones valorada en aproximadamente $64,000 millones.

La compra propuesta, que Pershing Square argumentó despejaría la incertidumbre que ha pesado sobre las acciones de UMG, trasladaría la empresa a Nevada y cambiaría su cotización bursátil de Ámsterdam a la Bolsa de Nueva York.

Las acciones de UMG en Ámsterdam subieron un 9.3%, pero siguen estando muy por debajo de lo que Pershing dijo que vale su oferta. Eso podría indicar dudas entre los inversores sobre si el acuerdo se concretará.

Resultados mixtos en Europa y Asia

Los índices cerraron mixtos tras movimientos mayormente modestos en toda Europa, mientras que los índices bursátiles asiáticos estuvieron un poco más fuertes. El Kospi de Corea del Sur subió un 0.8%, registrando una de las mayores ganancias mundiales.

En el mercado de bonos, los rendimientos del Tesoro se mantenían relativamente estables ante el inminente plazo de Trump. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años permaneció en el 4.34%, mismo nivel que al cierre del lunes.

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No obstante, sigue estando muy por encima del nivel del 3.97% previo a la guerra. El aumento ha elevado las tasas de las hipotecas y otros préstamos para los hogares y empresas estadounidenses, lo que ralentiza la economía.

Los redactores de negocios de AP, Yuri Kageyama y Matt Ott, contribuyeron a esta noticia.