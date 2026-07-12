Sudáfrica solicita exención arancelaria a Estados Unidos ante investigación sobre trabajo forzoso

Johannesburgo— Sudáfrica ha solicitado a Estados Unidos que la exima de una propuesta arancelaria relacionada con una investigación federal sobre la aplicación de prohibiciones a las importaciones de productos fabricados mediante trabajo forzoso en decenas de países, alegando que cuenta con leyes sólidas que prohíben dicha práctica.

El Departamento de Comercio, Industria y Competencia encabezó una delegación sudafricana que compareció esta semana ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en Washington, en el marco de una investigación en virtud de la Sección 301 que analiza si al menos 60 economías aplican adecuadamente las prohibiciones a las importaciones de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La delegación destacó que Sudáfrica ha ratificado importantes convenios de la Organización Internacional del Trabajo que prohíben el trabajo forzoso y que cuenta con leyes que permiten a las autoridades bloquear las importaciones producidas mediante trabajo forzoso. También señaló que los productos fabricados mediante trabajo penitenciario ya están prohibidos por la legislación sudafricana.

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La delegación sudafricana pidió a Washington que se abstuviera de imponer un arancel propuesto del 12.5% a las exportaciones sudafricanas y solicitó exenciones para exportaciones clave, entre ellas los metales del grupo del platino, los vehículos, los cítricos, el pescado y el marisco, el vino y los frutos secos, asegurando que no había pruebas de que se produjeran mediante trabajo forzoso.

Las relaciones comerciales entre Washington y Pretoria se han vuelto cada vez más tensas, con repetidos roces en materia de comercio y política exterior en los últimos años, entre los que se incluyen discrepancias sobre los aranceles, las políticas internas de Sudáfrica y posturas opuestas en torno a diversos conflictos, incluida la guerra en Gaza.

1 / 11 | Amigos millonarios de Trump que perdieron billones en un solo día por los aranceles. El pasado 2 de abril el presidente Donald Trump anunció el "Día de la Liberación". - The Associated Press 1 / 11 Amigos millonarios de Trump que perdieron billones en un solo día por los aranceles El pasado 2 de abril el presidente Donald Trump anunció el "Día de la Liberación". The Associated Press Compartir

Sudáfrica se ha beneficiado desde hace tiempo del acceso libre de aranceles al mercado estadounidense en virtud de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África, un programa comercial que ha impulsado exportaciones por valor de miles de millones de dólares procedentes del África subsahariana. El programa está a punto de expirar, a menos que el Congreso de Estados Unidos lo renueve.

El ministro de Comercio de Sudáfrica, Parks Tau, afirmó que Estados Unidos seguía siendo un socio comercial importante y añadió que el Gobierno continuaría dialogando con Washington sobre la investigación y otros asuntos, como los aranceles vigentes sobre el acero, el aluminio y los automóviles.