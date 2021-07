Transcurrido el primer día del paro de transportistas, el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG), Rafael Mercado, estima que ya hay más de 200 estaciones de gasolina sin abastos de combustible en distintos puntos del país.

“Ya puede rondar el 20% de las estaciones, unas 200 o tal vez casi 300 que estén sin gasolina”, indicó Mercado, a El Nuevo Día.

“Ese número se puede ir duplicando para mañana, y llegar a 400 estaciones, si esta situación no se resuelve. Ahora mismo, los únicos que están despachando son Peerless y Corco”, agregó Mercado, mientras redactaba un escrito para enviarlo a la secretaria de la gobernación Noelia García, en la que le solicitaría que asigne escoltas a los camioneros que quieran despachar gasolina.

De hecho, la ADG pidió a La Fortaleza que activara a la Guardia Nacional para el despacho de combustible y así evitar que haya escasez.

PUBLICIDAD

Explicó que Peerless, cuyas estaciones están bajo la marca EcoMaxx, tiene camiones y transportistas propios, es decir que son empleados de la compañía, y por tanto no participan del paro.

Mientras, en los antiguos terrenos de la Corco en Peñuelas hay un llenadero que le despacha a Gulf y Top Fuel. Aunque los camioneros que están allí no son empleados de las compañías, sino que son auto-empleados y trabajan por contrato, continúan dando el servicio, según el presidente de la ADG.

“Los demás terminales no están despachando porque los camioneros no se sienten seguros. Los que están más en problemas son Total, Shell y Puma”, afirmó.

A las 10:00 a.m. la Cooperativa de Camioneros realizará una reunión con la matrícula para determinar qué harán, pero el presidente de la ADG teme de que si el gobierno no les garantiza seguridad y que serán escoltados por todas las rutas, esos transportistas no se atreverán a mover sus camiones.

Mientras, en las redes sociales comienzan a multiplicarse las denuncias de ciudadanos alertando de que algunas de las estaciones Shell ya no tienen gasolina.