Swain cierra la puerta a los bonistas otra vez

La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain denegó este miércoles la moción de los bonistas organizados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que se levante la suspensión automática de litigios y se considere el nombramiento de un síndico para la corporación pública.

Swain cerró la puerta al pedido renovado de GoldenTree Asset Management, Assured Guaranty, así como del grupo organizado de bonistas mayoritarios de la AEE (Ad Hoc-AEE) y otros bonistas por entender que, a pesar de que han transcurrido 9 años desde el inicio del proceso de bancarrota de la empresa eléctrica, todavía no es el momento para analizar la conveniencia de un síndico en la empresa eléctrica.

Además, Swain recordó que ya levantó la suspensión automática de litigios para que las partes puedan definir los ingresos netos de la AEE, un proceso que según la jueza, debe servir para aclarar varias de las controversias de derecho que han impedido llegar a un acuerdo para modificar la deuda de la empresa eléctrica.

PUBLICIDAD

“Insto a las partes a proceder de manera diligente y a tiempo con el calendario de litigio que estableció la jueza (Judith G.) Dean la semana pasada”, dijo Swain haciendo referencia al proceso que autorizó el mes pasado y que ahora permitiría definir qué son los gastos corrientes de la AEE y por ende, determinar si la empresa eléctrica tendría ingresos netos para pagar a los bonistas.

Ese juicio, que en la jerga técnica se identifica como el juicio de la reclamación contable de los bonistas de la AEE, estará en manos de Dean, quien ha asistido a Swain en la resolución de asuntos procesales de los casos de Título III de Puerto Rico. Según el calendario pre-acordado, el tribunal podría establecer los gastos corrientes de la AEE y posteriormente, el valor de la acreencia de los bonistas en la segunda mitad de este año.

“Van 9 años”

Swain emitió su fallo luego de escuchar los planteamientos de los bonistas de la AEE, las aseguradoras municipales que respaldan la deuda de la empresa eléctrica y de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en torno a los méritos de levantar la protección contra demandas que protege a la AEE.

“Van 9 años”, dijo Eric Brunstad, abogado del Ad Hoc-AEE. “Queremos que se nos escuche en los méritos”.

Brunstad agradeció a la jueza por escucharle en representación de sus clientes por todo este tiempo, especialmente, por los argumentos relacionados a la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense en torno a que la AEE continúa utilizando el colateral que pertenece a los bonistas.

PUBLICIDAD

Pero acto seguido, Brunstad indicó a Swain que no sería hasta noviembre de este año cuando se produciría alguna decisión y no sería hasta el 2027 cuando habría alguna audiencia para atender el asunto de adecuada protección de los intereses de sus clientes.

“Cada día que pasa, ellos (la AEE) están utilizando un colateral sin que haya protección. Tenemos derecho a que esta controversia sea adjudicada”, sostuvo Brunstad.

Minutos antes, el abogado Miguel A. Estrada, en nombre de Assured Guaranty, pidió a Swain que diera paso a un remedio que ha permanecido ante su consideración desde el comienzo del proceso de Título III.

Señaló que si proceder con una moción para asegurar los derechos de los bonistas crearía “un caos” como alega la JSF, eso quedaría evidenciado en el juicio que se lleve a cabo.

Según Estrada, ha llegado el momento de que su cliente sea escuchado.

Pero según Martin Bienenstock, asesor legal de la JSF, dar paso a los reclamos de los bonistas sería contrario a la economía y razonabilidad que requieren los casos de Título III.

Bienenstock aseguró que los bonistas se contradicen en sus reclamos al tribunal y adjudican a la JSF posturas que no son correctas como por ejemplo, negar la existencia de ingresos netos en la AEE.

El abogado aprovechó su alocución para indicar que buena parte de las referencias judiciales hechas por los bonistas tampoco son aplicables en la controversia, como sería la referencia a Marti v. Iberostar Hoteles y Apartamentos S.L.. El caso versa de la supuesta confiscación de un hotel por parte del gobierno cubano y que el Undécimo Circuito de Apelaciones ordenó continuar luego de una suspensión de unos tres años.

PUBLICIDAD

“Los bonistas insisten en una audiencia para un remedio ante de que el tribunal formule las reglas para determinar la existencia de ingresos negocios, que fue lo que solicitó el Primer Circuito de Apelaciones”, dijo Bienenstock haciendo referencia al fallo que si bien reconoció la reclamación de $8,500 millones que hicieron los bonistas dejó en manos de Swain determinar el valor de esa acreencia y por ende, la cantidad que cobrarían los bonistas.

Al indicar que más tarde emitiría su orden por escrito, Swain hizo constar que está consciente de que el proceso de quiebra de la AEE ya marca casi una década en su sala y pidió a las partes -una vez más- poner de su parte.

“Progresar hacia un futuro viable para el sistema eléctrico de Puerto Rico es vital. Como he dicho desde hace 9 años en torno a todo este proceso, el fracaso de (la AEE) no es una alternativa”, dijo Swain.

Swain dijo que se sentía animada por los reportes recientes del Equipo de Mediación y que apuntan a que el proceso de negociación ordenado por Swain ha continuado su curso con mayor actividad.