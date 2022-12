La jueza de distrito federal a cargo del proceso de quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, aceptó este miércoles conceder otros tres días a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para presentar el Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica (PDA-AEE) mientras dejaba entrever su interés porque la reorganización financiera de esa corporación pública se consiga a través de un acuerdo en el proceso de mediación.

Swain comunicó su decisión durante la audiencia general de los Casos de Título III del mes de diciembre, sesión en la que los abogados de la JSF, el Equipo de Mediación de la AEE y del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) parecieron reiterar que el proceso de negociación continúa marcado por diferencias irreconciliables y alegatos de falta de información suficiente para llegar a un entendido.

La jueza, quien en septiembre pasado abrió la puerta a una posible desestimación del proceso de quiebra de la AEE si las partes no aprovechaban la nueva ronda de negociaciones, dijo estar preocupada por los señalamientos en torno a falta de documentos o análisis que permitan a las partes formular sus respectivas ofertas y contraofertas, asunto que la ex jueza y líder del Equipo de Mediación, Shelley C. Champman, reiteró durante su intervención durante la audiencia.

En síntesis, Swain sostuvo que la dilación en la entrega de documentos o reportes podría poner en juego el calendario para resolver las controversias de derecho en torno a la deuda de la AEE y en consecuencia, la etapa de confirmación del PDA-AEE.

Durante su alocución, el abogado de la JSF y socio de Proskauer Rose, Martin Bienenstock aseguró a Swain que la JSF ha cumplido de manera consistente con presentar la información necesaria y que tiene interés en alcanzar acuerdos y obtener el mayor respaldo posible a una solución consensuada, mientras pareció criticar las posturas asumidas por el grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) en el proceso de mediación.

Mientras Bienenstock procuraba asegurar que la JSF no ha escatimado esfuerzos para conseguir la reestructuración de la AEE, el asesor legal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y socio de O’Melveny Myers, Peter Friedman, reiteraba que el gobierno no avalará una modificación de deudas en la AEE que resulte en aumentos en la factura de la luz.

Empero, el abogado del UCC y socio del despacho legal Paul Hastings, Luc A. Despins, reiteró a Swain que no se justifica un proceso de negociación cuando no acaban de definirse los derechos de los bonistas en relación a otros acreedores de la corporación pública.

Anoche, cuando la JSF solicitó a Swain otros tres días para presentar la propuesta que busca modificar unos $12,000 millones en acreencias de la AEE, el organismo aseguró que tiene el PDA-AEE listo para la consideración del tribunal, pero que solicitaba la extensión de tiempo con la expectativa de alcanzar algún entendido, pero a su vez, el organismo reiteró su interés de continuar adelante con la disputa que busca invalidar los bonos de la corporación pública.

Swain concedió la extensión, luego de que saliera a relucir que si bien el Ad Hoc-AEE no reclamaba tiempo adicional para encontrar terreno común con la JSF, tampoco se opondría al aplazamiento.

Con la decisión de la jueza, la JSF tendrá hasta el próximo viernes para presentar el PDA-AEE o hasta el próximo 21 de diciembre, si llegado el viernes, la JSF todavía no ha adoptado una postura definitiva en las negociaciones.

Durante la audiencia, Swain también aprobó un pedido de la JSF para hacer cambios al proceso de reconociliación de reclamaciones bajo el PDA del gobierno central y confirmó con ciertos cambios la modificación cualificada de la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, en inglés).