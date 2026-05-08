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Swain envía al foro estatal la demanda para cancelar el contrato de LUMA Energy

La jueza concluyó que el acuerdo incluye una cláusula específica que deja las disputas en los tribunales de Puerto Rico

8 de mayo de 2026 - 12:00 PM

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El año pasado, González Colón demandó a LUMA y declaró que el contrato otorgado por el gobierno de Puerto Rico hace unos cinco años es nulo. (Josian Bruno Gómez)
Joanisabel González
Por Joanisabel González
Editora de Negociosjoanisabel.gonzalez@gfrmedia.com

La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain rechazó los pedidos de LUMA Energy para que las demandas incoadas por la gobernadora Jenniffer González Colón y que buscan cancelar el acuerdo de alianza pública-privada (APP) entre las partes se diluciden en la esfera federal.

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La decisión adversa al operador eléctrico y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se produjo este viernes, cuando la jueza Swain, quien preside los casos de Título III de Puerto Rico, envió la controversia al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico.

Swain concluyó que el Contrato de Operación y Mantenimiento (OMA, por sus siglas en inglés) contiene una cláusula explícita que deja en manos de los tribunales de Puerto Rico cualquier litigio o disputa que surja del pacto.

Tras conocer el fallo, González Colón acudió a la red social Facebook para celebrar junto al zar de Energía, Josué Colón, la determinación de Swain.

“Estoy contenta”, dijo la mandataria.

“El gobierno de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico tenían razón”, agregó González Colón.

El año pasado, tras analizar el desempeño del operador eléctrico, la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), que administra el contrato de LUMA, concluyó que el consorcio estadounidense-canadiense no cumpía con sus obligaciones.

González Colón explicó que luego de múltiples intentos por resolver el asunto, no tuvo otra alternativa que demandar a LUMA por tratarse de un contrato nulo.

Aprovechó para indicar que lidiaba con un problema que le habría dejado el exgobernador Pedro Pierluisi.

Según la mandataria, ahora, en el foro estatal, se ventilará los repetidos incumplimientos de LUMA, donde también se demostrará que el OMA es nulo.

Mantente conectado a elnuevodia.com para más información.

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LUMA EnergyJenniffer GonzálezLaura Taylor Swain
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Periodista puertorriqueña con más de dos décadas de experiencia en la cobertura de la comunidad empresarial de Puerto Rico y la economía de la isla. Luego de trabajar en el semanario de...
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