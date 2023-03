A pesar de las advertencias del grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE), de señalamientos de trato discriminatorio por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) e incluso, de una supuesta manipulación o “gerrymandering” desde el organismo fiscal para conseguir un resultado particular en las negociaciones, la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain autorizó este martes, la Declaración Informativa del Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica (PDA-AEE).

Pero al emitir su fallo, Swain instó al organismo fiscal y a los distintos grupos de acreedores a regresar al proceso de mediación con miras a que de aquí al próximo verano, se subsanen las diferencias entre las partes. Se espera que entre los meses de junio y julio de este año, el tribunal analice la viabilidad del plan de pagos que propone la JSF.

Luego de todo un día de argumentaciones, Swain concluyó que la JSF ha publicado la información necesaria para que un acreedor -sea un bonista o un jubilado de la AEE- pueda entender –y en consecuencia, apoyar o rechazar- la propuesta para modificar sobre $10,000 millones en obligaciones de la corporación pública.

PUBLICIDAD

Con su decisión, la jueza ha sonado el silbato para el último tramo de la carrera para que la AEE salga de la quiebra, un recorrido que –en parte- no ha sido tan pesado por las protecciones que ha provisto la ley federal Promesa. Es decir, ha llegado la etapa de consulta y confirmación del PDA de la corporación pública.

Swain había adelantado su posición el lunes, cuando en una orden relacionada a la audiencia de ayer, la jueza de distrito federal estableció que, a su juicio, la JSF cumplió, en términos generales, con los elementos requeridos en una Declaración Informativa.

¿Qué es una declaración informativa?

En términos generales, la Declaración Informativa es una explicación del deudor en la que detalla por qué no puede pagar sus compromisos según contraídos y cómo, si logra una condonación parcial o total de los acreedores, podría pagarles en un tiempo razonable.

En el caso de la AEE, la Declaración Informativa es una extensísima explicación de sobre 800 páginas que este martes, fue atacada por todos los flancos posibles.

Grosso modo, como la JSF no pudo llegar a un acuerdo con los bonistas durante el proceso de mediación que la jueza Swain ordenó el año pasado, el organismo presentó un plan que busca recortar, en el agregado y casi a la mitad, todo lo adeudado por la AEE.

Nótese que con todo y el recorte propuesto, según el documento, la corporación pública tardaría unos 35 años para pagar a los acreedores. A su vez, la AEE debe pagar a los acreedores con el cargo híbrido que se establecería en la factura de la luz. Otro segundo cargo, según los documentos en el tribunal, podría cobrarse para pagar las pensiones de la corporación pública.

PUBLICIDAD

En paralelo, existe otra condición, los pagos que ha propuesto la JSF están sujetos a lo que suceda en un litigio que busca invalidar parte de la deuda de la AEE. Si la JSF gana en ese caso, los pagos a los bonistas serían más bajos que la oferta inicial. Si la JSF pierde, los bonistas cobrarían un tanto más, pero no los sobre 74 centavos de dólar que estos solicitaban en las negociaciones.

Claro está, ese escenario también depende de que la jueza Swain, en su día, confirme el PDA-AEE.

La súplica de los bonistas

“Corte esto ahora”, suplicó el abogado del Ad Hoc-AEE, Gary Orseck, a la jueza durante su turno de argumentación

Según Orseck, carece de sentido que la JSF busque aprobar un PDA-AEE que no tendrá el apoyo de sus clientes ni el de otros cientos o miles de acreedores. Lo que hacía sentido en este momento, explicó el abogado, era que Swain rechazara la Declaración Informativa, pues cuando se discuta el PDA-AEE en su fondo, lo que debe pasar en junio próximo, “habrá que regresar a la mesa de dibujo”.

Orseck relató que, en un plazo aproximado de un año, la JSF que estuvo dispuesta a pagar unos $8,000 millones a los acreedores, ajustó su oferta a $6,000 millones y luego, en una movida “unilateral”, a través del PDA-AEE propone pagar unos $5,680 millones.

De esa cifra, unos $4,400 millones irían a los bonistas, cifra que, según Orseck, denota que la oferta de la JSF ni siquiera vale lo que el papel en que aparece escrito.

PUBLICIDAD

“Lo que está en el plan no es lo que la AEE puede pagar”, subrayó Orseck.

Las argumentaciones del abogado socio del despacho Kramer Levin encontraron eco en aquellas de Susheel Kirpalani, socio del bufete Quinn Emmanuel y abogado de la aseguradora municipal Syncora Guarantee.

En su turno de argumentación, Kirpalani –quien antes representó a bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y de Obligaciones Generales- aseguró que si en esta ocasión, el PDA-AEE tiene poco respaldo, ello responde al cambio de curso que ha tomado la JSF.

Según Kirpalani, luego de que la JSF tuvo un acuerdo en sus manos, refiriéndose al Acuerdo de Reestructuración (RSA, en inglés) de 2019, el organismo prefirió romper el entendido con los bonistas y pactar con un acreedor sin peso, como serían los “fuel lenders” o prestamistas de las líneas de combustible o tratar de manera preferente al asegurador municipal National Public Finance Guaranty versus el trato que recibiría su cliente, el también asegurador Syncora Guarantee.

Un “robo coordinado”

Según Kirpalani, desde que la JSF se desvió de la ruta de llegar a acuerdos consensuados con los bonistas, ha prefido tratar “malamente” y de manera “arbitraria” a estos acreedores y en su intento por prevelacer en la argumentación, dijo a la jueza Swain: “Y no tome mi palabra por buena”.

Acto seguido, Kirpalani apoyó su argumento citando expresiones del directivo Justin Peterson, quien anteriormente indicó -en la red social Twitter- que la oferta de la JSF descansa en análisis financieros encomendados por el organismo para procurar que la AEE pague “tan poco como sea posible” a los bonistas.

PUBLICIDAD

Ayer, mientras transcurría la vista, el directivo de la JSF nombrado por el expresidente Donald Trump, aseveró que si la AEE debe pagar el plan de pensiones, entonces también debe pagar a los bonistas, o de lo contrario, el organismo trataría a ambos grupos de acreedores de manera desigual.

Asimismo, Peterson, quien a través de su firma DCI Group también representó a bonistas, sostuvo que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) apoya las movidas de la JSF.

“No se confundan. Aquí hay un robo bien coordinado a los ahorristas y bonistas”, indicó Peterson.

“La (JSF) se para aquí y dice que se conduce según su misión y de buena fe. Creo que el tribunal debe corroborar si esa declaración realmente aplica en este caso”, dijo Kirpalani apoyándose en las expresiones públicas de Peterson y mientras cuestionaba cómo, “en la oscuridad de la noche, desaparecieron” de la oferta “natimuerta” de la JSF, unos $2,000 millones.

Para Kirpalani, el caso de la AEE es distinto, precisamente, porque se trata de un proceso de quiebra que ya marca seis años, y porque si bien el PDA-AEE debe ser consistente con el plan fiscal, ello no implica que la JSF puede determinar de manera “unilateral” cuánto pagará a sus acreedores. Para Kirpalani, a fin de cuentas, cualquier modificación de deuda más allá de un plan fiscal certificado por la JSF, también debe ser cónsona con la ley de quiebras.

Además, de Orseck y Kirpalani, Swain escuchó las objeciones del fiduciario US Bank National Association, la fundación Ahimsa, los líderes legislativos e incluso, de ciertos clientes de National Public Finance Guarantee, quienes se oponen al acuerdo que ese asegurador pactó con la JSF.

PUBLICIDAD

La ofensiva de la JSF

Empero, los abogados de la JSF y socios de Proskauer Rose, Ehud Barak y Martin Bienenstock, procuraron desbancar el grito opositor de los acreedores.

“La información está ahí, solo tienen que leer”, dijo Barak al refutar los alegatos de Kirpalani. Explicó que si la JSF ajustó la oferta a los acreedores es porque la AEE tiene que identificar unos $2,500 millones para pagar las mejoras capitales que no se cubrirán con fondos federales.

Barak llevaba el primer peso de la argumentación por parte de la JSF, cuando dificultades técnicas interrumpieron la audiencia en la mañana, pero fue Bienenstock, quien aseguró a Swain que ninguna de las objeciones de los acreedores tenía mérito en esta etapa del proceso de quiebra.

Para Bienenstock ni siquiera tienen peso, las objeciones del fiduciario US Bank, firma que actúa como el administrador de la deuda pública de la AEE. La firma alegó a la jueza que el PDA-AEE que impulsa el organismo fiscal no puede confirmarse porque un bonista de la AEE, motu propio, no puede aceptar o modificar motu propio algún cambio a su acreencia.

A diferencia de otros procesos de Título III, la JSF se presentó ante Swain de la mano de apenas dos acreedores: los llamados “fuel lenders” Cortland Capital Markets y SOLA Ltd. y la aseguradora municipal National Public Finance Guarantee. Un tercer acreedor que respalda el PDA-AEE es el suplidor Vitol Inc.

El mes pasado, la JSF también intentó conseguir más adeptos con una oferta previa. Pero ayer trascendió que menos del 1% de esos bonistas no asegurados aceptaron la propuesta.

PUBLICIDAD

Según Bienenstock, la propuesta de la JSF en la mesa es la que más sentido hace para los acreedores, pero también para la AEE y la economía de Puerto Rico.

Bienenstock sostuvo que pagar lo que reclaman los bonistas impediría que la AEE pueda ajustar las tarifas a futuro para invertir en mejoras capitales y también afectaría la economía a medida que los abonados no puedan con el costo de ese servicio público y los negocios prefieran otros lugares como la República Dominicana.

Con tal de conseguir el aval de Swain, a medida que avanzaba el día y luego de dos revisiones anteriores a la Declaración Informativa, la JSF accedió a prácticamente todas las aclaraciones que solicitaron los objetores.

Entre esas concesiones, la JSF aceptó incluir el lenguaje que solicitaban los líderes legislativos acerca del contrato de Luma Energy. También aceptó incluir en el documento que estará dispuesta a llevar al Negociado de Energía de Puerto Rico a los tribunales en caso de que el regulador no apruebe en el cargo híbrido o el cargo para las pensiones en la factura de la luz.

Además, la JSF aceptó incluir una carta del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) que advierte a los acreedores de los riesgos que representa el plan de pagos que ha propuesto el organismo fiscal.

El convenio colectivo de la Utier y las pensiones

Aparte de la falta de adeptos al PDA-AEE, otra diferencia entre las audiencias decisivas en los casos de Título III de Puerto Rico, fue que la vista de ayer se produjo de manera virtual.

PUBLICIDAD

Por ende, aquellos que argumentaban a través de la plataforma Zoom o escuchaban por teleconferencia no tenían idea de la protesta en oposición al PDA-AEE que se llevaba a cabo frente a las oficinas de la JSF en Hato Rey.

Fue la abogada Zoé Negrón Comas, quien trajo a la realidad a los abogados que se disputaban, citando secciones de la ley federal de quiebras, Promesa y la escritura de fideicomiso de la AEE.

La representante legal de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) planteó que sus clientes están a ciegas, porque la Declaración Informativa no explica concretamente por qué, para modificar las deudas de la AEE, hay que cancelar el convenio colectivo que les cobija.

Los trabajadores tampoco saben cómo la privatización de la red eléctrica y la flota generatriz de la AEE se traducirá en ahorros o qué pasará con el sindicato, una vez los trabajadores que quedan en la AEE se muevan a Genera PR, la empresa propiedad de la suplidora de gas natural New Fortress Energy, que operará las flotas generatrices.

“¿Sin esta información, cómo podemos evaluar el PDA-AEE?”, preguntó Negrón Comas, abogada del bufete Emmanuelli CSP.

El Sistema de Retiro de la AEE (SRAEE) tampoco consiguió muchas respuestas ante el hecho de que a partir del próximo mes, no tendrá dinero suficiente para pagar las pensiones de unos 12,000 jubilados.

La novedad, dijo el abogado del SRAEE, Rafael Ortiz Mendoza, fue escuchar, por primera vez, que la JSF y el gobierno buscarían una solución al colapso del plan de pensiones.

PUBLICIDAD

“Todo lo que tenemos es una promesa”, indicó el socio del despacho legal Ortiz Mendoza & Farinacci Fernós.

La decisión

La jornada judicial concluyó con lo que se anticipaba. Swain aprobó la Declaración Informativa del PDA-AEE; también avaló la moción que establece cómo los acreedores votarán por esa modificación y la magistrada Judith Dein, aprobó por su parte, la moción que establece los aspectos procesales para la confirmación del PDA-AEE.

Sin embargo, Swain indicó que si bien rechazó sobre una docena de objeciones, la denegación se hacía sin perjuicio y cuando llegue el momento, se propone analizar las “serias” observaciones que han hecho los acreedores.

Su expresión vino acompañada de una exhortación a la JSF y a los acreedores: regresen al proceso de mediación.