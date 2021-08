La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain denegó el pedido del inversionista Peter C. Hein para crear un comité de bonistas individuales por entender que el abogado no demostró “la necesidad” de establecer un grupo a esos fines y porque tampoco quedó evidenciado que los múltiples fondos de inversiones que pactaron con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no hicieron sus mejores esfuerzos para conseguir un acuerdo beneficioso a sus intereses.