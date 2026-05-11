Trump confirma que suspenderá el impuesto federal a la gasolina hasta que bajen los costes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que planea suspender de manera temporal el impuesto federal al combustible hasta que bajen los precios de los hidrocarburos, disparados por la guerra iniciada por Washington e Israel contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

“Vamos a eliminar el impuesto a la gasolina por un periodo de tiempo, y cuando baje el precio, permitiremos que se reintroduzca gradualmente”, dijo Trump, sin precisar el plazo de aplicación, en una entrevista telefónica con la cadena CBS.

Las declaraciones del mandatario tienen lugar un día después de que el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, adelantara que el Gobierno estaba considerando congelar ese gravamen.

Wright aseguró a la cadena NBC este domingo que “todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta Administración”.

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Sin embargo, cualquier cambio en este impuesto deberá ser aprobado por el Congreso. Una suspensión le costaría al Gobierno cerca de 500 millones de dólares a la semana, según CBS.

Los impuestos federales a los combustibles incluyen gravámenes de 18.4 centavos por galón para la gasolina y de 24.4 centavos por galón para el diésel.

Poco después de los comentarios de Trump, el senador Josh Hawley y la congresista Anna Paulina Luna, ambos republicanos, respaldaron la medida y afirmaron que presentarán propuestas en ambas Cámaras del Congreso para lograr aplicarla.

El senador demócrata y crítico de la Administración, Mark Kelly, también mostró su respaldo a la iniciativa, a la que ya se había referido en marzo pasado. “Las familias necesitan ayuda ahora. El representante Chris Pappas y yo ya tenemos un proyecto de ley para suspender el impuesto a la gasolina. Hagámoslo”, escribió en X.

Como represalia por la guerra, Irán interrumpió el paso por el estrecho de Ormuz, estratégica vía marítima por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, lo que ha sumido a los mercados en la incertidumbre, cortado cadenas de suministros y disparado los precios de los hidrocarburos.

El volumen de suministro de petróleo perdido por el conflicto ya alcanza los 14 millones de barriles diarios, según datos compartidos este lunes por la Agencia Internacional de la Energía.

En EE.UU. los precios de la gasolina ascienden a un promedio nacional de $4.52 por galón este lunes, de acuerdo con la asociación automovilística AAA, lo que representa un aumento de más del 50% desde el inicio de la guerra, hoy en tregua mientras se busca un acuerdo para el fin definitivo del conflicto.

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El aumento en el precio de la gasolina está golpeando a los estadounidenses, ya afectados por la inflación, y les ha obligado a ajustar sus hábitos de consumo.