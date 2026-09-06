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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Vivir sin miedo a morir porque se fue la luz: hogares en Culebra reciben sistemas de energía renovable
Pese a los recortes de la administración Trump, una alianza que lideran Power Solar y Foundation for a Better Puerto Rico trabajan para que todas las residencias de la isla municipio sean autosuficientes en energía
6 de septiembre de 2026 - 11:10 PM