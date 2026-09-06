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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Vivir sin miedo a morir porque se fue la luz: hogares en Culebra reciben sistemas de energía renovable

Pese a los recortes de la administración Trump, una alianza que lideran Power Solar y Foundation for a Better Puerto Rico trabajan para que todas las residencias de la isla municipio sean autosuficientes en energía

6 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Héctor Rosendo Albert Montañez, participante y beneficiario del proyecto de autosuficiencia energética que la empresa Power Solar junto a organizaciones comunitarias busca mantener vigente, pese a los recortes en las asignaciones federales para energía renovable. (Suministrada)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Culebra - Héctor Rosendo Albert Montañez ya no duerme en las noches con el miedo de que su vida se apague por una inesperada interrupción del servicio eléctrico.

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Efraín Montalbán Ríos
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Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
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