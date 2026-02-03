Ya es ley el cheque de alivio contributivo: ¿quién cualifica y cuándo llegará el pago?

Ahora que la gobernadora Jenniffer González Colón ha convertido en ley la resolución que permite al gobierno emitir “un cheque de alivio contributivo”, detallamos el alcance de la medida.

Según un reporte a clientes publicado por la firma Galíndez LLC, la resolución convertida en ley provee pagos directos a individuos elegibles que corresponderán al año contributivo 2025 mientras la Legislatura continúa con la evaluación de los proyectos que forman parte de la segunda etapa de una reforma contributiva permanente.

Para efectos de la administración, el proyecto cameral 1014 provee para un ajuste de las escalas de ingreso sujetas a contribución y una reducción de las tasas contributivas aplicables a individuos. La medida sería parte de lo que la administración ha descrito como la segunda fase de su reforma contributiva. Esto, luego de legislar para aumentar hasta $7,000, la aportación a las Cuentas de Retiro Individual (IRA) que puede ser deducible en la declaración de impuestos; conceder ciertos alivios a agricultores bona fide y eximir del pago de impuestos la ganancia que pueda generar la venta de una residencia principal.

A continuación, una explicación sencilla del alcance del cheque de alivio contributivo, a quiénes aplica y qué procede ahora que el beneficio de un solo año es ley.

¿Cómo se pagará el alivio?

El gobierno utilizará dinero que no se gastó durante los años fiscales 2022 al 2024, incluyendo un sobrante de $31 millones del incentivo reintegrable distribuido bajo la administración de Pedro Pierluisi.

El alivio contributivo a distribuirse costará unos $554 millones al fisco. Sin embargo, en la práctica, el alivio legislado solo representa alrededor de $270 millones adicionales a los contribuyentes. Esto porque al presente, el Código de Rentas Internas concede un descuento de hasta 8% en la contribución a pagar. La propuesta de la administración quitaría ese descuento -que al presente representa unos $280 millones en ahorros para los individuos- para devolverlo a las personas en las escalas de ingreso más bajas y aumentar la contribución mínima a pagar a las personas en las escalas de ingreso más altas.

Las personas con un ingreso neto tributable de más de $150,000 no recibirán ningún alivio en su responsabilidad contributiva por vía de la resolución recién convertida en ley.

¿Cuáles son los requisitos?

Según la firma Galíndez, las personas deben cumplir con todos los siguientes requisitos:

Radicar la Planilla de Contribución sobre Ingresos de Individuos de Puerto Rico para el año 2025 dentro de la fecha límite establecida por ley, incluyendo prórrogas.

Ser residente de Puerto Rico durante todo el año calendario 2025.

el año calendario 2025. Tener un ingreso neto tributable de $150,000 o menos.

Además, al llenar su planilla, la persona no puede haber seleccionado la Contribución Opcional ni estar sujeto a la Contribución Básica Alterna.

Si una persona enmienda su planilla de contribución sobre ingresos, explica la firma, podrán ser considerada únicamente si la revisión se radica en o antes del próximo 15 de abril.

¿Cómo se determinará el pago?

El secretario de Hacienda determinará los pagos de alivio utilizando una tabla contributiva progresiva, es decir, la tabla contributiva propuesta en el PC 1014, de haberse aprobado. El pago sería la diferencia entre:

La responsabilidad contributiva del individuo para el año contributivo 2025

La contribución que hubiera resultado de aplicar una tasa contributiva reducida, según las tasas progresivas establecidas en la resolución.

Hacienda considerará en el cálculo una deducción adicional de $2,500 por cada dependiente menor de 18 años. La agencia tributaria aplicará las reglas de eliminación gradual de beneficios según el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, según enmendado.

¿Cuándo se enviará el pago?

Primero, Hacienda enviará los reintegros contributivos correspondientes al ciclo de planillas 2025.

Luego, la agencia emitiría automáticamente -y por separado- el cheque de alivio. Hacienda prefiere pagar cualquier reintegro contributivo mediante depósito directo a la cuenta bancaria que la persona haya anotado en su planilla de contribución sobre ingresos del 2025.

Según la firma Galíndez, si no se incluyó una cuenta bancaria en la planilla de contribución sobre ingresos, el contribuyente podrá proporcionar la información a través de su cuenta en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).

¿Qué tratamiento tendrá el alivio contributivo?

Una vez el contribuyente reciba su Cheque de Alivio Contributivo, este se considerará ingreso exento para fines de la contribución sobre ingresos en Puerto Rico en el siguiente año.