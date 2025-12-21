Noticia
A todo vapor las empresas de entrega de paquetes en la semana más activa del año
Cifras oficiales apuntan a que en los pasados años, Puerto Rico ha experimentado un alza de 45% en el volumen de paquetes que llegan a la isla, tendencia que también evidencia el auge de plataformas como Amazon y Temu y las compras en línea
21 de diciembre de 2025 - 11:10 PM