Listo SURI para radicar planillas, dice Hacienda

El portal para radicar la planilla de contribución sobre ingresos electrónicamente ya está disponible, anunció el Departamento de Hacienda.

Al anunciar la apertura del módulo para la radicación de planillas, Hacienda también indicó que ha recibido 2,261,347 comprobantes de retención W-2 e informativas, correspondientes a asalariados y trabajadores por cuenta propia.

“Estamos iniciando el ciclo contributivo en una fecha más temprana a la del pasado año y exhortamos a todos los contribuyentes a radicar sus planillas, para que luego de culminado el proceso el 15 de abril, Hacienda realice el trámite necesario para desembolsar el pago adicional de alivio contributivo, utilizando la información que declaren en sus planillas y sin que medie ningún nuevo formulario”, dijo la gobernadora Jenniffer González Colón en comunicado de prensa.

Con la radicación de las planillas de contribución sobre ingresos para el año 2025, se contempla una asignación de $554 millones para otorgar el cheque de alivio contributivo como un pago adicional para contribuyentes que cualifiquen.

La asignación todavía no tiene el aval de la Junta de Supervision Fiscal.

El cheque adicional tomaría en cuenta un aumento en la deducción por dependientes de 17 años o menos, de $2,500 a $5,000, lo que tendría el efecto de reducir el ingreso neto sujeto a tributación.

El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez dijo que el alivio adicional debe impactar a cerca de 700,000 contribuyentes.

“Iniciamos el ciclo contributivo enfocados en realizar un trabajo exitoso para luego, utilizando la información que nos provean en las planillas, hacer que el cheque de alivio llegue a los contribuyentes que cualifiquen. El pago adicional será para contribuyentes con ingreso neto sujeto a tributación de $150,000 o menos, que hayan residido en Puerto Rico durante todo el año 2025 y cumplido con la radicación de planillas o prórrogas a tiempo, dentro del periodo establecido. Estos contribuyentes tampoco deben haber optado por la contribución opcional ni estar sujetos a la contribución básica alterna’, explicó.

Informó que al igual que en los pasados años, los contribuyentes podrán radicar sus planillas gratuitamente a través de la plataforma SURI o a través de cualquiera de los proveedores certificados por el Departamento, que incluyen Taxmania, ExpertTax, Planilla Plus, PRSoft y AimTributa. La utilización de las plataformas privadas está sujeta al costo que establezcan los proveedores.

En marzo, abren los centros de radicación

Pantoja Rodríguez dijo que en marzo los contribuyentes asalariados y los pensionados que necesiten asistencia podrán acudir a los Centros de Preparación y Radicación de Planillas Electrónicas que se abrirán en Plaza Las Américas, Plaza del Caribe y en el Mayagüez Mall.

Añadió que al mismo tiempo, Hacienda iniciará el programa de ferias de servicio que se desarrollará a través de todo el ciclo contributivo en la mayoría de los municipios, en coordinación con legisladores, alcaldes y organizaciones sin fines de lucro y profesionales, para llegar directamente a las personas que no puedan acudir a los Centros de Planillas.

“Exhortamos a los contribuyentes a tener a la mano los documentos necesarios y sobre todo, a revisar su información personal y la de sus dependientes, para asegurarse que los nombres y números de seguro social estén correctos y evitar atrasos en el procesamiento”, dijo el funcionario.

Además, Pantoja Rodríguez instó a los contribuyentes a verificar la información de sus cuentas de banco para depósito directo, en caso de que reclamen un reintegro y de no contar con uno, incluir una dirección postal para el envío de cheque.

“Esa información la utilizaremos para el depósito directo o envío del alivio contributivo adicional que trabajaremos más adelante”, reiteró el funcionario.

El secretario estima que este año se radicarán 1.2 millones de planillas.

Obligado presentar la W2

Nuevamente, los contribuyentes asalariados que radiquen a través de SURI tendrán el beneficio de recibir su planilla prepoblada con varios formularios, que incluyen la W-2, el 480.6SP, 480.6A, 480.6B y el 480.7C.

Este año los contribuyentes que cualifiquen, podrán reclamar el crédito por trabajo (EITC, en inglés) que fluctuará, según la configuración familiar. Los requisitos de elegibilidad están disponibles en la Carta Circular de Rentas Internas 22-02.

Todos los empleados federales, así como de la empresa privada y el gobierno, residentes en Puerto Rico, independientemente que reclamen el Crédito por Trabajo, deberán incluir su Formulario W-2 como evidencia en la planilla.

Por otro lado, la Ley 191-2024, concede una exención total (100%) del pago de contribución sobre el ingreso de la pensión militar de los veteranos e integrantes retirados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, residentes en Puerto Rico. Estos deben presentar evidencia bajo los formularios DD214 o 1099R.

Deducciones por IRA y exención al ingreso de alquiler

La planilla correspondiente al año 2025 también incluye un aumento en la aportación a las cuentas educativas de $500.00 a $1,000 de deducción. En cuanto a las Cuentas de Retiro Individual (IRA), la aportación máxima aumenta a $7,000 por contribuyente.

La Ley 66-2025 extendió la exención contributiva al alquiler de propiedad residencial hasta el 31 de diciembre de 2040 y en el caso de la venta de la residencia principal, localizada en Puerto Rico, la ganancia de capital estará exenta del pago de contribución sobre ingresos siempre que sea la residencia principal del vendedor y éste no sea beneficiario de la antigua Ley 22-2012.

Está disponible, igualmente, el Crédito de la Oportunidad Americana que otorga un reembolso de una parte de los gastos incurridos por estudios universitarios por parte del contribuyente, su cónyuge o dependientes. Los gastos se refieren -entre otros- a la matrícula, cuotas y materiales requeridos. El crédito se reclama bajo el Formulario 480.7 G, para estudiantes universitarios en Puerto Rico o utilizando el Tuition Statement, Formulario 1098-T, si estudian en Estados Unidos.

Radicar por la vía electrónica

Los contribuyentes que radiquen sus planillas a través de SURI recibirán un número de confirmación al culminar la radicación.

Y quienes utilicen los Especialistas en Planillas, disponibles en la página de SURI, bajo Servicios de Búsqueda https://suri.hacienda.pr.gov/_/#1, deberán autorizarlos a firmar la Planilla de Contribución sobre Ingresos 2025 de forma digital, en su representación, utilizando el Formulario Modelo SC 2909, Autorización a Especialistas en Planillas para la Radicación Electrónica y Firma Digital, disponible en la página oficial de Hacienda bajo el área de Planillas, Formularios y Anejos.

Si la planilla reflejara una contribución pagada en exceso, el contribuyente puede solicitar que su reintegro sea depositado en su cuenta de cheques o ahorros, que es la forma más eficiente y segura para recibir el reintegro.

Si el contribuyente tiene algún balance de contribución pendiente de pago, pueden efectuar los pagos a través de SURI o si utiliza los Programas Certificados, podrá pagar al momento de la radicación utilizando una cuenta de cheques o de ahorros o autorizar el cobro posterior a debitarse de una cuenta, no más tarde del martes 15 de abril de 2025.

Aquellos contribuyentes que no puedan radicar la planilla en o antes del 15 de abril, se informó, tienen la opción de solicitar una prórroga automática a través de SURI, utilizando el formulario Modelo SC 2644. La Solicitud de Prórroga extiende el término para radicar la planilla, pero no el tiempo para pagar cualquier balance pendiente de pago.