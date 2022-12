YABUCOA.– Mediante una inversión de $17.4 millones y un incentivo económico de $5 millones, la empresa Once and for All Tires, LLC. comenzó operaciones en Yabucoa para el reciclaje de neumáticos y la creación de productos con este material, anunció este lunes el gobernador Pedro Pierluisi.

Indicó que la expectativa es que la compañía pueda ofrecerle sus servicios al gobierno de Puerto Rico, particularmente para la disposición de gomas, un problema recurrente en la isla y que ha requerido de la activación de la Guardia Nacional mediante orden ejecutiva.

“Conscientes de la acumulación de neumáticos en Puerto Rico, el pasado año se promulgó la Orden Ejecutiva 2021-030 para atender esta situación que representa una crisis de salud y ambiental. Es por eso, por lo que apoyamos y promovemos la creación de empresas dedicadas al reciclaje de neumáticos, transformándolos, de manera innovadora, a una aportación importante para distintos sectores de nuestra economía”, destacó el primer ejecutivo en conferencia de prensa.

Once and for All Tires, LLC cuenta con un edificio de 31,000 pies cuadrados en una finca de 314.5853 cuerdas, propiedad de la empresa afiliada Olein Recovery Corporation. El presidente de la empresa, Jorge “Tato” González, enfatizó en que busca resolver el problema de la acumulación de neumáticos en Puerto Rico. Según la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez Vega, indicó que en la isla se desechan 18,000 gomas anuales.

González aseguró que cuenta con la maquinaria más moderna para reciclar neumáticos. De los $17.4 millones en inversión, $16,373,000 fueron en maquinaria. Con la creación de la empresa, se proyecta la creación de 51 empleos directos con una nómina de $1.8 millones.

“Quiero que sepan que en Europa, el que recoge la goma no la procesa. El que la procesa, no la pinta. El que la pinta, no hace la losa. En este caso, nosotros en Puerto Rico, teneos el ciclo completo”, dijo González.

“Así de grandes es mi compromiso con mi país. Este es el primer paso a un sueño que siempre he tenido. Siempre he querido que Puerto Rico se convierta en un ejemplo vivo de reciclaje para el mundo”, abundó.

Entre los productos que tendrán disponibles en la empresa están el “mulch” en distintos colores, losas para parques, pistas y áreas recreativas y goma granulada. González no descartó exportar sus productos.

González destacó que cuenta con la capacidad para atender la cantidad de gomas desechadas en la isla. Incluso, detalló que buscará llegar a acuerdos con los municipios para, de alguna forma, ubicar los neumáticos en áreas de acopio en donde su empresa pueda ir a recogerlas.

El gobernador elogió la maquinaria y las instalaciones de la empresa.

“Habremos tenido muchos proyectos de reciclaje de gomas en el pasado, pero nunca había visto uno como este”, afirmó.

También elogió el que la empresa supla su consumo energético con gas propano y utilice agua de pozos.

“Esto es un ejemplo vivo de lo que se puede hacer y debemos hacer”, dijo Pierluisi.