YABUCOA.- El gobierno mantiene en pie su expectativa de conceder un algún alivio contributivo para el 2025 ya que, de manera inmediata, no puede hacerlo porque el exceso de recaudos del Fondo General está comprometido, indicó este lunes el gobernador Pedro Pierluisi.

“Lamentablemente, la política de la Junta (de Supervisión Fiscal), hasta el presente, yo espero que reconsideren esa postura, es que cualquier reducción en cualquier tasa contributiva o impuesto en Puerto Rico tiene que conllevar un alza en otra contribución o impuesto, por la misma cantidad”, explicó.

“Yo creo que es una postura muy rígida porque hay veces que uno puede lograr unos ahorros en las agencias. Hay programas que quizás no son necesarios De igual manera, podemos ser efectivos combatiendo la evasión. De igual, también, diciéndole a la Junta los recaudos están excediendo los estimados. Hay diferentes argumentos que yo puedo levantarle a la Junta para justificar el costo de una reforma contributiva. Así que no me quito. No voy a descartar la posibilidad de una reforma contributiva”, abundó.

Recordó que el comité que evalúa una posible reforma contributiva se mantiene reuniéndose y él espera porque se le presenten alternativas.

“Y calculando el costo de cada una para entonces retomar esta discusión con la Junta. Es la Junta la que está imposibilitando hacer una reforma contributive por su postura fiscal”, destacó.

Agregó que cree probable poner en vigor una reforma contributiva para el 2025.

“Si pudiera ser para el año 2024, mejor. No me sorprendería que la implantación sería efectiva en el 2025″, apuntó el primer ejecutivo.

El excedente de recaudos en caja ronda $900 millones.

En entrevista con El Nuevo Día, el secretario de Estado, Omar Marrero, indicó que el gobierno no puede disponer libremente del dinero en exceso que entró al fisco durante el año fiscal 2022 porque necesita la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para disponer de los fondos.

El gobernador precisó que Marrero se refería “al superávit o sobrante que tenemos cuando comparamos la cantidad de los recaudos del gobierno con la cantidad que se proyectó en el plan fiscal de hace un tiempo atrás. El sobrante, lo que indicó Omar Marrero, es que ya está comprometido”.

Indicó que ese dinero se usó para un pago a los bonistas, la bonificación especial que se le concedió a algunos empleados del gobierno central el pasado 1 de diciembre y la creación de una alianza pública privada que se haga cargo de la generación de luz que hoy día está en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica.