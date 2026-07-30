Abre nuevo restaurante en el espacio del antiguo Sizzler en Fajardo

Con una inversión de $4.5 millones y la creación de sobre 150 empleos, la cadena Olive Garden anunció la apertura de su noveno restaurante, que estará localizado en Fajardo, en el mismo terreno donde anteriormente operaba Sizzler.

El restaurante abre sus puertas al público este lunes, 3 de agosto de 2026 en un espacio con cabida para 200 comensales.

Jorge Colón Gerena, CEO del conglomerado Grupo Colón Gerena (GCG), empresa puertorriqueña tenedora de la franquicia de Olive Garden, dijo que la apertura “reitera nuestro compromiso con continuar invirtiendo en Puerto Rico, siempre tomando en consideración las necesidades y preferencias de los clientes. Este restaurante viene a servir a todos los municipios de la región este, reforzando nuestro compromiso con expandir para servirle a municipios fuera del área metropolitana, creando empleos y aportando a las comunidades donde establecemos nuestros restaurantes”.

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Por su parte, Lizmarie Medina, principal oficial de mercadeo de GCG, destacó que, “Olive Garden es una de las marcas favoritas por el valor por el dinero que reciben los invitados, caracterizándose por su calidad, frescura y por ser la única cadena que brinda porciones abundantes, que vienen acompañadas por sopa o ensalada y ‘breadsticks’ horneados al momento, ilimitados. Las salsas son hechas en casa con ingredientes de la más alta calidad”.

Reservas antes de llegar al restaurante

“Siempre buscamos ofrecer la mayor conveniencia a nuestros invitados, por lo que Olive Garden Fajardo tendrá un sistema de anotarse en turno para evitar las filas. El invitado solo debe entrar a la página de Grupo Colón Gerena y seleccionar el restaurante antes de visitarlo entrando a la lista de espera desde donde quiera que esté logrando maximizar su tiempo y asegurando una gran experiencia”, explicó Medina.

El restaurante tendrá su menú disponible para entrega por Uber Eats, además del servicio de catering para eventos corporativos, actividades privadas o para grupos y/o familias de cuatro personas o más.

Como parte del compromiso social de Olive Garden se creó la iniciativa “Friends and Family”, en la cual amigos y familiares del restaurante son invitados a compartir una cena y además de servir para que los empleados demuestren lo aprendido durante su adiestramiento, es una herramienta de recaudación de fondos. Los recaudos son donados a alguna causa benéfica de la comunidad donde se establece el restaurante.

En esta ocasión, los fondos recaudados durante su Friends & Family, serán destinados a la entidad Para La Naturaleza, del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, que administra la reserva natural Las Cabezas de San Juan en Fajardo.

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Olive Garden Fajardo se suma a restaurantes en Barceloneta, Bayamón, Carolina, Distrito del Centro de Convenciones en Miramar, Guaynabo (San Patricio), Montehiedra, Plaza Las Américas y Santa Isabel.

La decoración del lugar está inspirada en Italia y, según se informó, será “distinta a todos los demás restaurantes, única en un ambiente acogedor ideal para celebrar cualquier ocasión”.

Una de las particularidades del restaurante es el área de la “familia” que tiene una mesa grande que acomoda grupos grandes de comensales en un ambiente íntimo.