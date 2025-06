Los lectores ahora podrán acceder a las ediciones digitales de El Nuevo Día y The New York Times gracias a una nueva colaboración que ofrece en un solo pago ambas suscripciones con un 54% de descuento .

La oferta conjunta permite obtener acceso digital ilimitado a los dos medios por solo $80 al año más IVU , en comparación con el precio regular de $83.33 más IVU por El Nuevo Día y $90 por The New York Times, si se adquieren por separado.

El Nuevo Día es el único medio en Puerto Rico que forma parte de The Trust Project , una red internacional compuesta por más de 120 medios que promueven estándares de confianza en el periodismo. Su misión es combatir la desinformación mediante la precisión, inclusión, imparcialidad y transparencia en la cobertura noticiosa.

¿Qué incluye la suscripción dual?

Esta suscripción incluye contenido exclusivo y herramientas digitales de alto valor informativo y de entretenimiento. Con el paquete All Access de The New York Times, podrás disfrutar de: