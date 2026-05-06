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ACODESE anuncia nueva junta de directores

José Del Amo Mojica será presidente de esta junta

6 de mayo de 2026 - 4:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Del Amo Mojica, presidente de Triple S Propiedad y presidente de la Junta de Directores de ACODESE. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) anunció la elección de su nueva junta de directores para el periodo 2026-2027.

Según se informó en comunicado de prensa, el anuncio se realizó durante la celebración de su Asamblea General.

La nueva junta estará liderada por José Del Amo Mojica, presidente de Triple S Propiedad, quien fungirá como presidente. Le acompañan Rafael A. Blanes González, presidente y CEO de United Surety and Indemnity Company (USIC), como vicepresidente; Carlos R. Iguina Oharriz, presidente de MCS Life Insurance Company, como secretario y Alexis Sánchez Geigel, presidente de MAPFRE PRAICO Insurance Company, como tesorero.

Además, integran la Junta de Directores los siguientes miembros: Ángel L. Torres Zequeira, presidente de AIG Insurance; Carlos O. Santana Marrero, principal asesor legal y oficial de seguridad de First Medical Health Plan; Ricardo J. Benítez Fernández, presidente de One Alliance Insurance Corporation; Edrick Touma Taveras, presidente de TransOceanic Life Insurance Company (TOLIC); y José C. Benítez Ulmer, presidente de Universal Life Insurance Company.

“La elección de esta nueva junta marca un paso importante en la continuidad del trabajo que hemos venido realizando desde ACODESE, con un enfoque claro en fortalecer la industria, elevar los estándares y atender los retos del entorno actual con responsabilidad y visión de futuro”, expresó Iraelia Pernas, directora ejecutiva de ACODESE.

Por su parte, José Del Amo Mojica, presidente de la junta, indicó que “Puerto Rico necesita una industria aseguradora fuerte y preparada para responder a riesgos cada vez más complejos. Nuestra prioridad será continuar construyendo un sector sólido y confiable”.

“Es un honor liderar ACODESE, una organización que reúne a los principales componentes de uno de los sectores más importantes de la isla. Nuestro enfoque es seguir acercándonos a los consumidores y trabajar de la mano con el regulador, nuestros socios y otros sectores para fortalecer la industria de seguros”.

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