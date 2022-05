Bastó con ver unos tutoriales en las redes sociales para que Alejandro Santana Vázquez, de 22 años, despertara su pasión por el arte del “tufting”, una técnica utilizada para la creación de alfombras, que lo ha llevado a ser reconocido en la Isla por recrear imágenes de personalidades de la farándula.

Atraído principalmente por la idea de emprender un negocio para salir de su empleo en un tercer turno en una fábrica, este joven artesano, oriundo del barrio Aguacate de Yabucoa, comenzó su faena con pasos básicos en el arte de tejer.

“Hace como dos años (2020), empecé a tejer porque me interesaba y tenía la meta de hacer un abrigo de un cantante que todo el mundo estaba haciendo y decidí aprender a tejer. En verano del año pasado vi en Tik Tok que muchas personas estaban haciendo eso de las alfombras, pero no le presté tanta atención hasta que mi mejor amiga para aquel entonces, me dice ‘vamos a hacer un negocio juntos de las alfombras’”, relató Santana Vázquez. “Eso del ‘tufting’ todo el mundo lo estaba haciendo en Estados Unidos y, en aquel entonces, no habíamos visto que nadie lo había traído, así que decidimos traerlo y aprovechar la oportunidad. Sabíamos que a la gente le iba a gustar y así mismo fue”, explicó el joven artesano sobre el momento en que sus trabajos se hicieron virales en redes sociales, abriéndole las puertas a nuevas oportunidades.

Así, este joven yabucoeño, estableció su taller en un espacio en la casa de su madre y lo llamó Vlen Studio. Desde ese lugar ha logrado hacer crecer su negocio y, ya en diciembre de 2021, renunció a su trabajo para dedicarse a tiempo completo a su arte.

¿Cuán complejo es hacer una alfombra?

El artesano afirmó que es una destreza que no es fácil de manejar pues requiere de trazar dibujos y controlar la “tufting gun”, una máquina en forma de pistola que le facilita el arte de tejer. “Ahora que tengo la máquina es más fácil aún porque ella misma se encarga de tejer el hilo en el canvas. Yo trazo las líneas y controlo la máquina. No me había dado cuenta cuán complicado era hasta que hace unas semanas, mi mamá por curiosidad intentó hacerlo porque dice que se veía fácil y no le salía, ya que hay que saber controlar la máquina, dar curvas y saber rellenar los espacios. Es un poquito complicado”, admitió el artista, quien utiliza hilo acrílico, pega y telas especiales para crear sus obras de arte.

Santana Vázquez trabaja todo tipo de diseños, desde personajes de películas y caricaturas, hasta imágenes de cantantes y artistas reconocidos. Entre las más solicitadas, dijo, están unas que son en forma de tenis y las que son de un control remoto de videojuegos. En tanto, el pedido más raro y complejo que ha tenido es una alfombra con la carátula del disco “Living Life” del artista Miky Woodz, trabajo que asegura ha sido un reto importante en su carrera.

“La alfombra más rara y complicada fue una alfombra que le hice a Micky Woodz, el cantante, era un regalo para el Día de San Valentín y era del arte del álbum de él y me lo pidió su esposa Fihama”, dijo el yabucoeño, quien afirmó que el cantante quedó complacido con su regalo.

En cuanto al tiempo de elaboración de una alfombra personalizada, Santana Vázquez aseguró que puede tardar entre dos días y dos semanas, dependiendo del tamaño y los detalles que posea y, obviamente, el precio varía según su complejidad. “Si es pequeña y no tiene mucho detalle, me puedo tardar dos días. Ya si tiene mucho detalle, pues requiere más tiempo y ya si es más grande, pues más todavía. El costo empieza desde los $95, que son las alfombras de 2 pies x 2 pies, casi siempre lo dejo a eso a menos que el diseño sea más complicado y le tenga que decir que el costo es más elevado. Y, el precio más alto es entre $200 y $450, pero esa obviamente es complicada y es el tamaño más grande que es de 4 x 4 pies”, indicó Santana.

Quienes deseen seguir al artista y ver más de sus obras de arte, pueden buscarlo a través de sus redes sociales como: Vlen Studios.

Conoce más historias de nuestros pueblos en Somos Puerto Rico.