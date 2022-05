Un mural con colores brillantes llama particularmente la atención de quienes se dan la vuelta por la calle Luis Muñoz Rivera, en el casco urbano de Yabucoa.

La manifestación artística –que integra distintos elementos de la naturaleza–, sirve como bienvenida a la nueva sensación gastronómica de la llamada Ciudad del Azúcar: Dulce & Sala’o by Chef Yey.

El restaurante, reinaugurado en junio de 2021, integra, además, fotos históricas en blanco y negro del pueblo. Las pinceladas de color se lucen en el lugar cuando sirven sobre la mesa el arte de la chef y propietaria, Yesenia García Santiago.

“El arte que sobresale es el arte culinario”, dijo García Santiago quien procura que el concepto se destaque por la comida criolla creativa, mientras integra los elementos del pueblo que la vio nacer.

Sin embargo, la primera casa de Dulce & Sala’o by Chef Yey no fue en Yabucoa, sino en Humacao. Tras el embate del huracán María, que afectó severamente el negocio, la propietaria evaluó la posibilidad de trasladarse con su gente y así fomentar la actividad económica en el pueblo por el que entró el fenómeno atmosférico con vientos de 155 millas por hora.

“Se destruyó todo, la cosa se puso bien difícil y cerramos. (Entonces) Me trae (Rafael) ‘Rafy’ Surillo, que es nuestro alcalde (de Yabucoa). Dulce y Sala’o era uno de sus lugares favoritos cuando era cuestión de reunión. Hablamos en varias ocasiones y me pregunta por qué si Yabucoa es mi pueblo natal decidí abrir en Humacao. Una pregunta que me cuestioné hasta yo después”, contó la chef de 34 años, quien aseguró que su sueño de niña era tener su restaurante.

“El mayor reto fue abrir aquí, en Yabucoa. Fue un reto supergrande porque comenzamos a trabajar el restaurante como tal. Este era un local prácticamente abandonado. Nosotros tuvimos que hacerlo desde cero. Desde arrancar lozas, pintar paredes, montar toda la electricidad, la plomería, montar toda la cocina. Esto era un lugar que no se estaba usando y tuvimos que ambientarlo por completo”, dijo la madre de dos niños sobre lo agridulce que fue volver a encaminar su sueño.

“Puede ser complicado todo, pero es cuestión de perseverancia, seguir trabajando fuerte, creer en lo que tú decides hacer y no parar. No parar de crear, de estudiar, seguir emprendiendo, estudiando, seguir hacia adelante”, destacó.

Yabucoa como protagonista

Es así como, inspirada en su pueblo, García Santiago creó una variedad de desayunos, platos principales, cócteles y postres que dejan encantados a quienes les visitan.

Los desayunos suelen ser las órdenes más buscadas. Entre los platos, figuran las famosas tostadas francesas cubiertas por açaí; el “Aguacate de la Teja”, aguacates rellenos que llevan el nombre del barrio en el que se crió la propietaria; “steak and eggs”; y el plato Doña Goyita: un tazón de pan recién horneado relleno de huevo revuelto, chorizo, tocineta, queso y vegetales.

“Una tabla para compartir”, son tablas que crean los comensales con los ingredientes que prefieran. Ideal para quienes deseen combinar más de una opción dentro de su desayuno como tostadas francesas, waffles, huevos revueltos, papas salteadas, chorizo, tocineta y más.

En los servicios de la tarde, García Santiago recomienda preguntar por la pesca del día. “La pesca fresca siempre se vende muchísimo, la langosta, el chillo”, sostuvo. También, ofrecen variedad de cortes de carne, pechugas y mofongos rellenos, hamburguesas y la ensalada Cobb.

El elemento sorpresa suelen ser sus postres, los cuales varía a diario, además de su coctelería. Dos de los tragos favoritos son el Gustito y el Bubble.

“Me siento súper feliz. No pensé que la aceptación iba a ser como está siendo”, dijo la yabucoeña.

El establecimiento opera de jueves a domingo de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. Para comunicarse u ordenar pueden llamar al (787) 400-7894. Los consigues en las redes sociales de Facebook como Dulce&Salao.By.ChefYey. y en Instagram @dulcesalao_bychefyey.

