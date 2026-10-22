Amazon contratará a 300,000 personas en Estados Unidos para cubrir la temporada navideña

Para la temporada navideña, Amazon anunció este miércoles que en Estados Unidos contratará a más de 300,000 personas para puestos temporeros, tanto a tiempo parcial como completo.

Estos puestos se publicarán semanalmente en el portal amazon.com/localjobs desde este mes de octubre hasta diciembre, informó la compañía mediante comunicado.

“Los puestos temporales ofrecen a las personas la oportunidad de ganar dinero, trabajar en horarios flexibles y formar parte del equipo durante la época más ajetreada del año. Para algunos, es un trabajo para la temporada. Para otros, se convierte en el inicio de una carrera más larga en Amazon”, publicó Ofori Agboka, vicepresidente de Experiencia de los Empleados de Amazon, en el blog corporativo de la empresa.

Además, el ejecutivo anunció que, a partir del 1 de enero de 2027, los empleados de temporada “que trabajen al menos 30 horas semanales” tendrán acceso a plan médico desde su primer día de trabajo, con pólizas desde $5 semanales y copagos de $5.

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“Los empleados elegibles contratados antes del 1 de enero tendrán acceso a la cobertura en esa fecha”, aclaró.

Según el gigante de ventas por internet, ya los trabajadores temporeros ganan un promedio de $20 por hora, jornal que coincide con el salario mínimo de los empleados regulares a tiempo completo.

En la plantilla regular de las operaciones de logística en Estados Unidos, el promedio reportado por Amazon es de “casi $24 por hora”, que supera los $32 por hora, si se toman en cuenta el resto de los beneficios.

Además de que en septiembre anunció $1,500 millones en aumentos salariales para empleados de Estados Unidos, Agboka indicó que la empresa recientemente agregó beneficios para que la plantilla pueda estirar mejor sus pagos de nómina.

“A principios de este mes, empleados de Amazon en Estados Unidos ganaron acceso a un descuento sin límite del 10% en productos de comestibles elegibles y productos esenciales en Amazon.com y en la tienda online de Whole Foods Market, junto con un descuento sin límite del 20% en las tiendas físicas de Whole Foods Market”, detalló Agboka. “Estos descuentos pueden combinarse con los ahorros existentes para los miembros de Prime”.