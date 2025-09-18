Amazon y el gobierno firman acuerdo para ofrecer capacitación tecnológica

La gobernadora Jenniffer González anunció este jueves la firma de un acuerdo con Amazon Web Services para la creación de un programa de “capacitación tecnológica”.

Bajo el programa, residentes de Puerto Rico podrán tomar un curso de 80 horas relacionados a los temas de Inteligencia Artificial (IA), ciberseguridad y computación en la nube.

El programa no tendrá costo y podrán participar personas de todas las edades. Se espera que el programa impacte a sobre 50,000 personas.

La primera mandataria indicó que, en concreto, buscarán impactar a estudiantes y docentes del Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico, además de servidores públicos. “Estamos anunciando una alianza sin precedentes”, expresó González en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

“Esto es una gran oportunidad. Países como Argentina, Panamá y Brasil han hecho acuerdos de este tipo, pero nosotros lo vamos a llevar a otro nivel”.

Puerto Rico, dijo la gobernadora, es la primera jurisdicción en tener un curso de este tipo.

Construyen su primer centro de entregas

En agosto de 2024, Amazon comenzó a construir su primer centro de entregas en Dorado a un costo de $21.5 millones. La cifra no considera el equipamiento de la instalación que se construye en la PR-659 y con fácil acceso a la autopista PR-22.

Anteriormente, se informó que el centro de entregas de sobre 100,000 pies cuadrados contaría con unos 100 empleados y 200 conductores para las entregas.

La presencia de Amazon, empero, va más allá de sus inversiones, ya que esta semana se unió al cantante de música urbana Bad Bunny para transmitir en vivo la última función de la residencia “No me quiero ir de aquí”, que se celebra en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La transmisión, que se llevará a cabo a través de Amazon Music app, el canal Twitch de Amazon Music y Prime Video, se espera que llegue a millones de personas a través del mundo.

Asimismo, Amazon y Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, como la Fundación Rimas y la Fundación Good Bunny, sellaron un acuerdo para el “apoyo al desarollo de programas educativos, recursos tecnológicos y un plan de estudios reforzado en STEM para estudiantes y maestros”.

El acuerdo entre las partes incluye, además, el lanzamiento de una tienda especial en Amazon.com, bajo el nombre de “comPRa Local”, donde destacarán productos, música, libros y artículos puertorriqueños.

El acuerdo también considera la implementación de iniciativas adicionales para apoyar a los agricultores y mejorar el acceso a productos frescos en toda la isla.