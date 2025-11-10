Opinión
10 de noviembre de 2025
Arecibo Home Design invierte más de $7 millones en tres tiendas nuevas

La compañía boricua abrió en Plaza Las Américas y Toa Baja, además de una local de equipos y losas marca Roca en la capital dominicana

10 de noviembre de 2025 - 6:36 PM

AHD ya cuenta con siete localidades en Puerto Rico y una tienda Roca en Santo Domingo. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Con una inversión que supera los $7 millones, Arecibo Home Design (AHD) ha inaugurados tres tiendas nuevas en lo que va de noviembre, tanto en Puerto Rico como en Santo Domingo, República Dominicana.

La compañía puertorriqueña informó que la más reciente fue el sábado pasado en Toa Baja.

Con 13,000 pies cuadrados, allí inauguró el espacio de exhibición de enseres y equipos de baño más amplio hasta la fecha. El “showroom” está localizado en la carretera #2 Km 18.9 del barrio Candelaria, en Toa Baja.

“Esta apertura no es solo la adición de una tienda, es una reafirmación de nuestro compromiso con el crecimiento en Puerto Rico y con ofrecer lo mejor a nuestras comunidades”, sostuvo mediante comunicado Itsan Hernández, propietario de AHD.

En el nuevo espacio, se exhiben más de 130 modelos de muebles de baño, una amplia selección de productos de reconocidas marcas y su línea exclusiva Nicolás.

Además, se indicó que los clientes pueden observar de primera mano las tendencias en diseño y recibir asesoría personalizada de los expertos que allí laboran.

“Al integrar ferretería, diseño, lujo y una oferta de enseres de clase mundial en nuestra tienda más grande, estamos simplificando el proceso de construir o remodelar. Nuestros clientes en Toa Baja y pueblos limítrofes ahora tienen el ‘one stop shop’ más conveniente y completo para dar vida a su visión”, abundó Herńandez.

Parte del equipo de AHD durante la reciente inauguración de la tienda de Toa Baja.
Parte del equipo de AHD durante la reciente inauguración de la tienda de Toa Baja. (Suministrada)

Plantan bandera en Plaza Las Américas

Se informó que la apertura se dio a días de que AHD inaugurara otro “showroom” en Plaza Las Américas, en colaboración con la empresa TuPlantaPR.

Entre Plaza y Toa Baja, AHD indicó que creó 80 empleos nuevos y elevó a siete sus localidades, pues tiene tiendas también en Caguas, Arecibo, Isabela, Mayagüez y Camuy.

Además, el pasado 4 de noviembre, celebró la apertura de la primera tienda Roca en Santo Domingo, República Dominicana, y se espera que en febrero de 2026 abra sus puertas la tienda Roca en Toa Baja, que combinará productos de Roca Tiles y Roca Sanitarios.

Esto responde a que, en su proceso de expansión, AHD obtuvo la exclusividad de estas líneas para los mercados de Puerto Rico y el Caribe. Localmente, las losetas y equipos sanitarios de esta multinacional ya se exponen en las tiendas de Arecibo, Isabela y Caguas.

Fundada en 2015, AHD celebra este año su décimo aniversario, consolidándose como una de las principales empresas puertorriqueñas dedicadas a ofrecer soluciones integrales para el hogar.

Su historia comenzó con la ferretería Arecibo Home Center, que evolucionó hasta convertirse en el innovador concepto de diseño y estilo que hoy distingue a AHD en sus siete localidades, se informó.

Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
