Arranca cartelera educativa del INprende Academy

Ejecutivos, directores, líderes de recursos humanos, emprendedores y jóvenes profesionales de sobre 200 compañías e industrias de Puerto Rico, participaron de una experiencia educativa inmersiva capitaneada por la empresa social INprende.

Se trata de la Cartelera Educativa 2026, en su edición más reciente de Mentes IN, celebrada en la sala IMAX de Caribbean Cinemas que, durante seis horas se convirtió en un laboratorio de creatividad aplicada.

Allí, los participantes exploraron herramientas prácticas para desbloquear su capacidad creativa, se brindaron alternativas para producir ideas de forma estructurada, así como reflexionar en el diseño de culturas organizacionales con mayor disponibilidad a la innovación.

De acuerdo con Alessandra Correa, fundadora y CEO de INprende, “más allá de una conferencia, Mentes IN se diseñó como un entorno de trabajo real, mediante la producción inmersiva, el diseño intencional del espacio y la participación de un educador de calibre internacional, convirtieron la creatividad en práctica”.

En tanto, señaló que, “la creatividad es una capacidad organizacional que debe entrenarse”.

“Mentes IN evidenció que, cuando se diseñan el espacio y las herramientas correctas, el talento responde de inmediato. El verdadero reto es convertir la creatividad en una práctica constante dentro de nuestras organizaciones”, admitió.

Cabe destacar que, el encuentro contó con la participación de Duncan Wardle, exvicepresidente de Innovación y Creatividad de Disney quien compartió sus conocimientos con la audiencia.

Esto al comunicar la metodología utilizada en entornos corporativos globales, con el propósito de suprimir barreras al pensamiento creativo, mientras se activan los procesos colaborativos en los equipos de trabajo.

Cartelera diseñada para fortalecer la competitividad de Puerto Rico

De esta manera, Mentes IN selló el inicio de la Cartelera Educativa 2026 del INprende Academy, “una temporada compuesta por 10 Masterclasses celebradas en los cines de Caribbean Cinemas y diseñadas para fortalecer destrezas clave como comunicación, marca personal, networking, pensamiento disruptivo, inteligencia emocional, liderazgo, mindset, eficiencia, inteligencia artificial y estrategias empresariales”.

“Cada experiencia combina producción inmersiva, metodología aplicada y herramientas prácticas, junto con la participación de educadores de calibre internacional y líderes destacados del país. El objetivo es claro: elevar el estándar del desarrollo profesional y alinearlo con los retos reales de competitividad que enfrentan las organizaciones”, acotó.

“Puerto Rico tiene el talento y el potencial para operar al más alto nivel. La verdadera competitividad y el desarrollo económico dependen de nuestra capacidad para elevar ese talento y equiparlo con herramientas concretas. En INprende diseñamos experiencias que no solo inspiran, sino que también equipan a nuestros profesionales para competir globalmente”, sostuvo.

Finalmente, invitó a las organizaciones interesadas en integrar estas experiencias en su planificación anual de desarrollo profesional, a “comunicarse directamente con INprende para explorar paquetes corporativos y soluciones a la medida”.