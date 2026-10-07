Así cambia el panorama del entretenimiento y los medios con la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery

NUEVA YORK— Tony Soprano, te presento a Vito Corleone.

Tras la fusión de dos gigantescos catálogos de Hollywood, la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, por un valor de 81,000 millones de dólares, se cerró el martes, uniendo así todo tipo de contenidos, desde dibujos animados protagonizados por Bugs Bunny y Bob Esponja hasta los informativos presentados por Anderson Cooper y Gayle King.

La empresa resultante, un gigante conocido ahora como Skydance, está transformando el mundo de los medios de comunicación. Esto es lo que el acuerdo podría suponer para el streaming, el cine, las noticias y mucho más:

Las plataformas de streaming HBO Max y Paramount+ ahora bajo un mismo paraguas

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Skydance fusiona Paramount+ con HBO Max con la intención de unificar sus productos de streaming “en un único servicio con el tiempo”. Aún se desconoce cómo se llamará este servicio y cómo podría afectar a los costes y a las opciones de los consumidores. David Ellison, artífice del acuerdo y director ejecutivo de la empresa, ha sugerido que HBO podría seguir conservando cierto grado de independencia.

“Nuestra opinión es que HBO debería seguir siendo HBO”, afirmó Ellison a principios de este año. “Han creado una marca fenomenal, son líderes en este sector y solo queremos que sigan siéndolo. Pero al unir las plataformas, todo nuestro contenido podrá llegar a una audiencia aún más amplia de lo que podríamos conseguir por separado”.

Paramount también ha adquirido Discovery+, la plataforma de streaming más pequeña de Warner, que se suma así a Paramount+, Pluto TV y BET+.

Los críticos han expresado su escepticismo sobre los posibles beneficios para los consumidores y han advertido de que las cuotas de suscripción, que ya están aumentando, podrían dispararse a medida que el conglomerado vaya haciendo frente a los pagos de los miles de millones de dólares de deuda que Ellison asumió para financiar la operación.

Lo que no se discute es el tamaño del catálogo de contenidos resultante. Solo Paramount+ y HBO Max suman aproximadamente el 14% del mercado del streaming en EE. UU., una cifra comparable a la de su rival Disney+, pero aún por detrás de Amazon Prime, con un 17%, y de Netflix, con un 19%, según la guía de streaming JustWatch. Reúne franquicias cinematográficas como “Misión: Imposible” y “El Señor de los Anillos”, éxitos televisivos que van desde “I Love Lucy” hasta “Friends”, y personalidades que van desde Guy Fieri hasta RuPaul.

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No esperes que haya pronto un “Diners, Drive-Ins and Dives Drag Race”, pero con tantas cadenas uniendo fuerzas, es posible que surjan todo tipo de colaboraciones.

Hollywood se consolida aún más y queda reducido a cuatro grandes estudios

Paramount y Warner Bros. son dos de los estudios más antiguos de Hollywood. Su fusión supone que ahora hay menos empresas que controlan la producción cinematográfica tradicional.

En virtud de un acuerdo alcanzado el mes pasado con 12 estados, la empresa resultante de la fusión se ha comprometido a distribuir 30 películas en salas de cine cada año durante los próximos dos años, y 32 películas al año durante los tres años siguientes. La letra pequeña indica que solo el 50 % de esas películas tendrían que ser “producidas o coproducidas” por la empresa resultante de la fusión. Skydance también se comprometió a aumentar el gasto en producción cinematográfica en EE. UU. en al menos 1.500 millones de dólares durante los próximos cinco años.

Aun así, son muchos los que han expresado su preocupación por las posibles repercusiones de una mayor consolidación en el empleo y por qué proyectos recibirán luz verde en el futuro. Los documentos presentados ante las autoridades reguladoras indican que los nuevos propietarios buscarán formas de recortar gastos, lo que incluye despidos y la reducción de algunas operaciones que se solapan.

Las seis grandes de Hollywood se redujeron a cinco cuando Disney compró la mayor parte de 20th Century Fox en una operación que se cerró en 2019. Ahora son cuatro: Skydance, Disney, Universal y Sony.

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El acuerdo une a los gigantes de la información CNN y CBS

El acuerdo también hace que los gigantes de la información CNN y CBS pasen a estar bajo la misma propiedad, lo que suscita preocupación entre muchos periodistas, dada la estrecha relación de la familia Ellison con el presidente Donald Trump.

CBS News ha tomado medidas para atraer a una audiencia más conservadora desde que Ellison nombró a Bari Weiss, fundadora de Free Press, redactora jefe. En “60 Minutes”, la nueva dirección ha provocado una gran agitación, con el despido de su productor ejecutivo y de tres corresponsales veteranos, quienes han afirmado que Weiss exigió cambios en los reportajes que parecían estar motivados por consideraciones políticas.

Trump, que ha tachado la información de ambas cadenas de “noticias falsas”, afirmó el martes que se alegra de que se haya cerrado la fusión y que Skydance “va a ser una gran empresa”.

Los inversores extranjeros que se disponen a adquirir participaciones indirectas considerables también están en el punto de mira. La FCC ha dado luz verde a la solicitud de Paramount para que los fondos soberanos de Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos posean indirectamente casi el 50 % de las participaciones en el capital social de la empresa resultante de la fusión, y potencialmente hasta el 100 % a través de futuras inversiones, aunque sin derechos de voto.

Ellison ha afirmado que se mantendrá la independencia editorial en la CNN. La empresa resultante de la fusión mantendrá a Mark Thompson como redactor jefe de la CNN y ha acordado crear un “Consejo de Independencia Editorial de Noticias”.

El consejo de administración de Skydance elegirá a los miembros de este nuevo órgano.

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