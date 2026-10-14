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Asore apuesta al uso de productos locales en los restaurantes

La nueva edición de la feria anual de la organización gastronómica se realizará el 30 y 31 de octubre

14 de octubre de 2026 - 3:30 PM

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El evento se lleva a cabo en el Centro de Convenciones en Miramar. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore) reunirá a empresarios y profesionales de la industria de alimentos preparados en Puerto Rico como parte de su convención anual, un evento en el que impulsarán el uso de productos locales.

El evento ferial se llevará a cabo el próximo 30 y 31 de octubre en el Centro de Convenciones en Miramar.

“El programa responde a la necesidad de que los empresarios cuenten con información y herramientas para tomar mejores decisiones y fortalecer sus operaciones”, puntualizó Sonia Navarro, presidenta de la organización.

“El empresario que invierte hoy en capacitación previene situaciones futuras que podrían costarle mucho más. Y la legislación laboral continúa cambiando constantemente, por lo que es necesario mantenernos educados sobre este tema”, agregó.

Como parte del evento, se presentará el Demo Kitchen “Sabores de Nuestra Tierra”, espacio a cargo de los chefs Ventura Vivoni y David Talavera y en el que otros chefs invitados presentarán, en vivo, platos elaborados con ingredientes puertorriqueños, en coordinación con el Departamento de Agricultura.

El espacio busca mostrar la conexión entre la gastronomía profesional y el sector agrícola, destacando quién produce los ingredientes, cómo llegan al restaurante y el impacto que tiene consumir productos locales, se informó.

El programa incluye competencias de bartenders, con retos que incorporarán rones, cafés, frutas, cervezas artesanales y otros destilados puertorriqueños, mientras que la Copa Cultural Gastronómica Puertorriqueña, dirigida a estudiantes universitarios y de escuela superior, también tendrá como eje la gastronomía y los productos locales.

El jueves, 29 de octubre, la jornada comenzará con la discusión de los hallazgos de EAT, el estudio elaborado por la firma Gaither International, que profundiza sobre las tendencias y consumo de la industria de restaurantes del país.

El Asore Restaurant Show está dirigido a empresarios y profesionales de la industria gastronómica y de alimentos preparados en Puerto Rico.

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AsoreCentro de Convenciones de Puerto Rico
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