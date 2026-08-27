Ataque cibernético afecta las operaciones globales de Boston Scientific

Boston Scientific Corporation informó que enfrenta una interrupción global de sus operaciones luego de identificar el martes un incidente de ciberseguridad que afectó algunos de sus sistemas de tecnología de información, según un informe presentado ante la Comisión de Bolsas y Valores (SEC).

El incidente ha limitado el acceso a determinados sistemas y aplicaciones que respaldan parte de las operaciones de la compañía, incluida su capacidad para procesar y enviar pedidos de clientes. Boston Scientific indicó que trabaja para restablecer los sistemas afectados, aunque todavía no puede precisar cuándo se normalizarán completamente sus operaciones.

“La investigación de la compañía sobre el incidente de ciberseguridad continúa en curso, y todavía no se conoce completamente el alcance, la naturaleza ni los impactos del incidente, incluidos sus efectos operativos y financieros. En consecuencia, la compañía aún no ha determinado si es razonablemente probable que el incidente tenga un impacto material significativo en la empresa”, lee la información contenida en el Formulario K-8.

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El Nuevo Día intentó contactar a los directivos de las operaciones de Boston Scientific en Puerto Rico, pero al momento los esfuerzos han sido infructuosos.

Boston Scientific es una de las principales empresas en Estados Unidos en el desarrollo, fabricación y comercialización de dispositivos médicos utilizados para tratar una amplia variedad de condiciones.

La manufacturera opera en Dorado, Puerto Rico, desde hace 35 años y ha sido reconocida como uno de los mejores empleadores del país, empleando a más de 500 personas, se detalla en su cuenta de LinkedIn.

Entre los riesgos que la empresa evalúa figuran posibles daños o pérdida de datos, divulgación no autorizada de información confidencial, retrasos en la restauración de sus sistemas, interrupciones adicionales en sus operaciones y cadena de suministro, así como efectos sobre sus relaciones con clientes y proveedores.

Boston Scientific también advirtió sobre posibles litigios, un mayor escrutinio regulatorio y daños reputacionales derivados del incidente, además de la posibilidad de que la atención de la gerencia tenga que desviarse de las operaciones habituales para atender la emergencia.

“Periódicamente pueden surgir nuevos riesgos e incertidumbres, y resulta difícil predecirlos. Todos estos factores son difíciles o imposibles de prever con precisión y muchos están fuera de nuestro control”, comunicó la empresa.