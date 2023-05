Liberty Puerto Rico, que adquirió en octubre de 2021 las operaciones de comunicación inalámbrica (móvil) y de líneas fijas de la multinacional estadounidense AT&T tanto en Puerto Rico como en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, comenzó a enviar, esta semana, notificaciones a clientes cuya información propietaria de red (CPNI) fue comprometida durante un ciberataque perpetrado contra un contratista.

AT&T confirmó, el 9 de marzo del año en curso, que uno de sus contratistas, que, de momento, la empresa no ha identificado, fue víctima, en enero, de un ciberataque que pudo haber comprometido datos de CPNI de unos nueve millones de clientes. Al confirmar el episodio de ciberseguridad, AT&T añadió que los datos de CPNI pueden incluir el nombre y apellidos, correos electrónicos, números de cuenta y los números de teléfono asociados a dicha cuenta o cuentas.

La compañía también indicó que para un “porcentaje pequeño” de usuarios también se expuso el tipo de plan al que están suscritos, si la cuenta o cuentas estaban en retraso, la mensualidad que pagan junto con otros cargos y la cantidad de minutos utilizados.

PUBLICIDAD

AT&T resaltó en la notificación enviada por Liberty que los datos extraídos eran “viejos por varios años”. La compañía añadió que sus sistemas no fueron comprometidos a consecuencia del incidente con el contratista y que los datos expuestos se asocian, principalmente, con la elegibilidad de clientes a obtener celulares más modernos.

“Hemos notificado a las agencias de ley y orden pertinentes sobre el acceso no autorizado a los datos CPNI, como es requerido por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Los informes a las agencias de ley y orden no contienen información sobre su cuenta, solo un aviso de que los datos fueron accesados sin autorización”, resaltó AT&T.

Liberty Puerto Rico, mediante declaraciones escritas de Giovanna Ramírez de Arellano, directora Senior de Comunicaciones y Responsabilidad Corporativa, indicó que AT&T les comunicó que la vulnerabilidad utilizada para acceder los datos en los sistemas del contratista fue corregida y se les aseguró que “ninguna información personal o financiera confidencial, como números de Seguro Social o tarjetas de crédito” fue expuesta.

Aunque AT&T resaltó que los clientes afectados, de momento, no tienen que tomar ninguna acción, resaltaron que las personas que así lo deseen pueden añadir un mecanismo de protección a sus cuentas que restringe el compartir información CPNI con terceros. Si todavía su cuenta está con AT&T, y no con Liberty Puerto Rico, puede solicitar de forma gratuita la restricción de datos CPNI en este portal, al igual que añadir un código PIN a su cuenta para dificultar el que personas no autorizadas intenten hacer cambios en su cuenta.

PUBLICIDAD

Si su cuenta de AT&T ya tenía un código PIN cuando Liberty Puerto Rico completó la adquisición del servicio de telefonía móvil y fija en la isla, dicho mecanismo también se debió migrar. Si tiene preguntas sobre este ciberataque, puede llamar al 1-800-331-0500, o llamar al 611 si su cuenta permanece con AT&T.

El Nuevo Día solicitó una entrevista a Liberty Puerto Rico para discutir el ciberataque, pero por tratarse de una situación de AT&T, la compañía no puede hablar del incidente.