“Dentro de los diez factores está la estabilidad de la energía eléctrica y ahí hay un tema porque cuando miramos competitividad, es un tema serio la inestabilidad eléctrica que tenemos. No solo es que se nos va la luz, es que hay pérdidas significativas en casi todos los sectores. Como se trata de promedios, esa sale bien bajita y arrastra otros indicadores que pueden ser buenos, como carreteras o el acceso a vuelos”, explicó.

“Sin duda las dificultades se acentúan en un contexto que cada vez es más complicado. Y es complicado por factores externos como huracanes, pandemia y terremotos. A mí no me gusta usar la palabra ‘resiliente’, pero el empresario tiene eso en la sangre”, afirmó. “Hemos demostrado que siguen adelante a pesar de. Y es un poco triste porque nos hemos acostumbrado a operar en la miseria y tenemos muchos empresarios que han pasado miles de vicisitudes y creo que, tristemente, nos hemos acostumbrado porque no paran”.