Ayuda para mujeres emprendedoras que buscan desarrollar su idea de negocio

El programa iniciará en febrero con una duración de ocho semanas

23 de diciembre de 2025 - 4:45 PM

Las participantes podrán crear un plan de negocios sólido y estratégico y, desarrollar proyecciones financieras realistas para una mejor toma de decisiones. (Shutterstock)
Sandra Torres Guzmán
Por Sandra Torres Guzmán

El 2026 llegará con nuevas oportunidades para las mujeres emprendedoras mediante un programa que le ayudará a desarrollar sus respectivas ideas de negocio, mientras se capacitan en distintas áreas del mundo empresarial.

Se trata de la Academia Mujer Empresaria del Metro Women’s Business Center (MWBC), una experiencia de aprendizaje aplicada que permitirá transformar el sueño empresarial de aquellas mujeres que deseen ampliar su visión en un proyecto real, estructurado y sostenible.

Durante la cuarta edición del prestigioso programa FastTrac de la Fundación Kauffman en Puerto Rico, las participantes podrán crear un plan de negocios sólido y estratégico y, desarrollar proyecciones financieras realistas para una mejor toma de decisiones.

Asimismo, tendrán la oportunidad de definir su mercado objetivo y su ventaja competitiva, así como prepararse para lanzar, crecer y fortalecer su negocio.

A través de un comunicado de prensa, la organización explicó que, el programa iniciará el 28 de febrero con una duración de ocho semanas en modalidad híbrida.

“Este programa, desarrollado por la Fundación Kauffman, está diseñado para guiar a las participantes paso a paso, mientras trabajan directamente en el desarrollo de su propio negocio durante ocho semanas”, detalló.

“FastTrac no es solo un curso, es una experiencia de aprendizaje aplicada que permite a las emprendedoras convertir ideas en proyectos empresariales viables, con una base clara para su crecimiento a largo plazo”, señaló.

Cabe destacar que, la Academia Mujer Empresaria “forma parte del compromiso del Metro Women’s Business Center de ofrecer educación empresarial, asesoría y herramientas estratégicas para el fortalecimiento de pequeñas empresas lideradas por mujeres en Puerto Rico”.

Tags
Mujeres EmpresariasEmpresarismoEnfoque Pymes
