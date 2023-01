La cadena Bed Bath & Beyond (BBB), dedicada a la venta de artículos para el hogar, continúa enfrentando problemas financieros y no descarta acogerse a la protección de la Ley de Quiebras este año, si su situación no mejora.

BBB ha adelantado que en los pasados meses sus ventas han sido peores de lo esperado y emitió una advertencia de que en un futuro probablemente no tendrá el efectivo para cubrir sus gastos, tales como contratos de arrendamiento o pagos a proveedores, según CNBC. La compañía dijo que está explorando opciones financieras y no descarta una posible bancarrota.

Las acciones de la compañía se desplomaron 23% tras BBB publicar su situación en un par de informes financieros.

La cadena mencionó que, entre los retos que confronta, figura el no contar con suficiente mercancía para abastecer sus tiendas y no poder atraer a suficientes clientes a sus establecimientos y a su sitio web. Cada vez son menos los clientes que visitan y compran en BBB.

Como la cadena tiene menos efectivo, algunos proveedores no están dispuestos a enviar grandes cantidades de mercancía, o en algunos casos, ninguna mercancía, a la empresa.

Sue Gove, quien es la principal oficial ejecutiva (CEO por sus siglas en inglés) de manera interina, dijo en un comunicado de prensa que al tener límites de crédito reducidos, los clientes ven estantes más vacíos y menos variedad de lo que esperan. Explicó que la compañía está usando el dinero que generó durante la temporada navideña para pagar a los proveedores y comprar más inventario.

En Puerto Rico la cadena llegó a tener tres tiendas: en el centro comercial Los Colobos en Carolina, Plaza del Sol en Bayamón y San Patricio Plaza en Guaynabo. Sin embargo, la tienda de Carolina cerró a principios de 2021 cuando la empresa registró que sus ventas habían caído casi un 50% en el segundo semestre del año.

En noviembre de 2022, y previo al Viernes del Madrugador, cerró la BBB en Bayamón. Esta fue incluida en la lista de las primeras 56 que identificó la empresa que cerraría dentro del grupo de las 150 tiendas menos productivas de BBB. Con ello, la corporación intentaba detener la caída en ventas.

Por ahora, en la isla solo queda abierta la tienda de San Patricio Plaza, que es una de las anclas del centro comercial.

La temporada navideña no parece que fue muy productiva para BBB, pues la empresa anticipa una pérdida neta de alrededor de $385.8 millones para el tercer trimestre. Esto representa, un aumento de casi el 40% en pérdidas al comparar la cifra con el año anterior.

La cadena, fundada en 1971, divulgará los resultados financieros del trimestre el próximo martes.