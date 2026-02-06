Biofarmacéutica de Taiwán se establece en Puerto Rico

La biofarmacéutica PharmaEssentia con sede principal en Taiwán establecerá operaciones en Puerto Rico, informó la gobernadora Jenniffer González Colón

Es la segunda biofarmacéutica que apuesta a Puerto Rico en 15 años, según un parte de prensa divulgado por La Fortaleza en el que se destaca que la nueva promoción industrial es fruto de la estrategia de atracción de capital conocida como reshoring.

PharmaEssentia invertirá $46 millones en la isla y generaría unos 90 empleos.

La organización de promoción industrial -InvestPR- habría sido la puerta de acceso a PharmaEssentia.

Se informó que el compromiso de inversión se produjo luego de las reuniones sostenidas el 12 de diciembre de 2025 entre la gobernadora, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, y la alta gerencia de PharmaEssentia que, por años, evaluó distintas jurisdicciones para expandir sus operaciones.

“PharmaEssentia, se convierte en la segunda compañía de fármacos que abre en Puerto Rico en los últimos 15 años. Esto sigue solidificando la posición de Puerto Rico para atraer inversión y hacer fármacos aquí”, dijo la mandataria.

PharmaEssentia producirá ingredientes activos utilizados en tratamientos contra el cáncer.

“Puerto Rico, sigue posicionándose positivamente como parte de nuestra estrategia de manufactura local”, sostuvo la mandataria.