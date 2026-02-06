Opinión
NegociosEmpresas y Comercios
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Biofarmacéutica de Taiwán se establece en Puerto Rico

La empresa producirá en la isla ingredientes activos utilizados en tratamientos contra el cáncer

6 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la foto, la gobernadora Jenniffer González (al centro), junto a ejecutivos de PharmaEssentia en una reunión efectuada el pasado 12 de diciembre. A la izquierda en segundo y tercer lugar, la principal oficial ejecutivo de InvestPR, Ella Woger Nieves y el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard. (Captura)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La biofarmacéutica PharmaEssentia con sede principal en Taiwán establecerá operaciones en Puerto Rico, informó la gobernadora Jenniffer González Colón

Es la segunda biofarmacéutica que apuesta a Puerto Rico en 15 años, según un parte de prensa divulgado por La Fortaleza en el que se destaca que la nueva promoción industrial es fruto de la estrategia de atracción de capital conocida como reshoring.

PharmaEssentia invertirá $46 millones en la isla y generaría unos 90 empleos.

La organización de promoción industrial -InvestPR- habría sido la puerta de acceso a PharmaEssentia.

Se informó que el compromiso de inversión se produjo luego de las reuniones sostenidas el 12 de diciembre de 2025 entre la gobernadora, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, y la alta gerencia de PharmaEssentia que, por años, evaluó distintas jurisdicciones para expandir sus operaciones.

“PharmaEssentia, se convierte en la segunda compañía de fármacos que abre en Puerto Rico en los últimos 15 años. Esto sigue solidificando la posición de Puerto Rico para atraer inversión y hacer fármacos aquí”, dijo la mandataria.

PharmaEssentia producirá ingredientes activos utilizados en tratamientos contra el cáncer.

“Puerto Rico, sigue posicionándose positivamente como parte de nuestra estrategia de manufactura local”, sostuvo la mandataria.

Por su parte, Negrón Reichard catalogó el acuerdo con PharmaEssentia como “un hito para Puerto Rico como respuesta directa para el reshoring y con esto se activa la economía y la infraestructura" de la isla.

ManufacturafarmacéuticasInvest Puerto RicoDepartamento de Desarrollo Económico y Comercio
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
