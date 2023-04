La puertorriqueña Chelsea Serrano, quien de adolescente sufrió problemas de anorexia, acaba de lanzar al mercado Meliora Tx, un programa de realidad virtual diseñado para tratar trastornos alimentarios en niños, adolescentes y jóvenes.

Serrano es trabajadora social clínica y propietaria de Meliora Centrum, una clínica de servicios de salud mental que estableció el año pasado en Bayamón. Allí atiende niños desde los cuatro años hasta jóvenes de 25 años y a sus familias. En mayo se mudará a unas instalaciones más amplias en la calle Dr.Veve en el centro urbano de la ciudad.

Ella conoce por experiencia propia los problemas con la alimentación que pueden enfrentar los jóvenes. “El vivir como una adolescente con anorexia y dismorfia corporal me trajo un sinfín de retos, estando siempre en busca del cuerpo ‘ideal’. Llegúe a pesar solo 89 libras, diariamente me miraba al espejo y no me sentía a gusto con mi cuerpo. Estuve en una situación de vida o muerte, y no lo sabía”, manifestó.

Esa experiencia la motivó a educarse sobre los alimentos y sus nutrientes, a adoptar hábitos saludables en su diario vivir y a convertirse en una especialista en trastornos alimentarios para ayudar a otros que viven situaciones similares.

En su clínica, atiende pacientes con distintas condiciones, y fue ahí que se le ocurrió la idea de incorporar la realidad virtual en sus terapias, con el fin de que los jóvenes entiendan mejor su mensaje. “Vi la necesidad de tener una aplicación para captar su atención porque es difícil que (los jóvenes) me entiendan usando papel y lápiz”.

Serrano investigó en Europa y vio que había ciertos programas, pero ninguno llenaba los requisitos que buscaba. Fue así que decidió crear su propio “software”.

Los creadores del programa Meliora TX son el ingeniero Jorge Pérez y Chelsea Serrano, trabajadora social clínica. (Suministrada)

“Meliora Tx fue creado y diseñado totalmente en Puerto Rico”, dijo Serrano, al tiempo que indicó que es el primer programa de realidad virtual para tratar trastornos alimentarios en niños que se crea en Puerto Rico y el Caribe. Para ello, contó con la ayuda del ingeniero Jorge Pérez.

Meliora significa “mejorar” en latín, y Tx se refiere a Tratamiento. El programa o “software” se descarga utilizando el dispositivo Oculus y con sus gafas de realidad virtual, el paciente puede ver una diversidad de imágenes relacionadas con su condición.

El programa permite entrar los datos del paciente, tales como peso, estatura, edad y nivel de actividad física que realiza.

Explicó Serrano que MelioraTx recrea escenarios que le permiten al paciente exponerse a situaciones que le provocan ansiedad o estrés para enseñarle a manejarlas de forma eficiente, a través de la práctica, siempre en el consultorio médico y con la presencia del especialista en salud.

Por ejemplo, se presenta una cocina repleta de alimentos, y con la ayuda del terapista o especialista en salud, el paciente selecciona los alimentos que usaría para preparar un plato de desayuno, almuerzo o cena. A medida que el paciente va escogiendo, el terapista ve cuántas calorías y porcentaje de grasas, entre otros datos, tiene el plato seleccionado.

Serrano señaló que Meliora Tx va dirigido a los profesionales de la salud, ya sean nutricionistas, sicólogos, médicos especialistas en control de peso, profesionales de Enfermería, educadores en salud, trabajadores sociales, etc.

Dichos profesionales pueden ajustar la sesión, de acuerdo al tratamiento y la condición de salud del paciente. En términos generales, cada sesión con Meliora Tx, puede durar entre 15 y 25 minutos.

Lo único que necesitan los usuarios es una computadora o tableta y el Oculus. Si no lo tienen, Meliora Centrum se los provee mediante un depósito.

El “software” se descarga a través de un acceso que le da Meliora Centrum al suscribirse al programa. La suscripción es $179 mensual sin contrato, o $115 mensual en contratos por un año. La empresa orienta e instala el programa en las oficinas médicas.

Señaló Serrano que ya inició las gestiones para obtener una patente provisional para Meliora Tx.

“Nuestra visión con este producto es que la mayoría de los pacientes con trastornos alimentarios en Puerto Rico puedan utilizarlo como parte de su tratamiento. Y queremos exportarlo a Latinoamérica y Estados Unidos”, aseveró la propietaria de Meliora Centrum. Agregó que el “software” está diseñado en inglés y español.

Asimismo, la empresa utilizará la realidad virtual para crear más productos que ayuden a tratar otras condiciones de salud mental. Entre esos, habrá uno dirigido a reducir los niveles de ansiedad, adelantó la fundadora de Meliora Centrum.