Bryan García: los éxitos y retos de un emprendedor desde los 14 años

Bryan García comenzó su carrera como emprendedor a los 14 años, cuando en una competencia estudiantil de proyectos de software, mejor conocida como hackatón, creó una solución tecnológica para ATH Móvil.

A 9 años de ese momento, y tras varias lecciones, García lidera la academia local de programación Terminal34, que recientemente invirtió $500,000 para ampliar sus ofrecimientos educativos.

En el nuevo episodio del pódcast Sala Empresarial, el empresario aborda cómo se interesó por la tecnología desde su adolescencia y los aprendizajes que le dejó una idea que fracasó.

García cuenta, además, su motivación para crear Terminal34 y cómo el negocio continúa creciendo, tras ofrecer sus servicios a entre 2,000 a 3,000 personas, incluyendo programas con el Departamento de Educación.

El empresario, que ahora tiene 23 años, también detalla las claves para alcanzar el éxito en el mundo empresarial, lo que, aseguró, incluye sacrificios y disciplina financiera.

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En Terminal 34, localizado en Bayamón, García emplea cuatro personas y combina clases virtuales en vivo con talleres presenciales para niños, jóvenes y adultos.

Recientemente, la academia adquirió una celda educativa de robótica, hardware y software, convirtiéndose en el primer y único centro de capacitación FANUC en Puerto Rico. FANUC, destacó García, es el manufacturero de robótica más grande del mundo.

Además de adquirir el robot, García tomó talleres virtuales a través de la plataforma de FANUC y luego viajó hasta Michigan para completar la capacitación. El empresario también tomó un examen y presentó una clase demostrativa.

“Hay muchas compañías que están creciendo, expandiendo en la isla y lo que quieren entonces es, al adquirir nueva maquinaria, vienen estos robots por la automatización. Y una de las compañías principales en lo que respecta a la robótica es FANUC, que es el manufacturero más grande. Lamentablemente, en Puerto Rico no existe un centro de capacitación y nosotros, convirtiéndonos en el primero”, destacó.

Terminal34 ofrece, de igual forma, talleres de impresión 3D para adultos y niños, robótica para niños, robótica industrial para adultos, bootcamps vespertinos en ingeniería de software, ciencias de datos y ciberseguridad, entre otros.