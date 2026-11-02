Burger King busca 500 empleados

Burger King informó que está reclutando personal para trabajar en todos sus restaurantes.

La cadena informó en comunicado de prensa que tiene plazas disponibles para todas las áreas de trabajo en los restaurantes que opera en toda la isla.

En total, informaron que buscan 500 empleados.

En un comunicado circulado este lunes, la empresa informó que como parte de la compensación, ofrece beneficios como planes de retiro (401K), plan médico, plan dental, así como comida gratis para sus empleados.

“Reciben además seguro de vida, flexibilidad en horarios, fondo de ayuda BK Charities y uniformes. El plan médico, plan dental y seguro de vida están disponibles para asociados a tiempo completo. Mientras, la familia (cónyuge e hijos) del asociado/da que trabaje a tiempo completo se benefician al recibir plan médico y plan dental”, se informó.

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En Puerto Rico, Burger King es operada por Caribbean Restaurants LLC.

La empresa informó que realizará a partir de este lunes y hasta la semana próxima varias ferias de empleo en diversos puntos de la isla en el horario de 9:00 am a 4:00 pm.

Lunes, 2 de noviembre: Naranjito, Catalinas, Las Piedras Montones, Santa Isabel, Ponce Cotto, Barbosa, Yauco, Mayagüez Western Plaza, Arecibo pueblo, Isabela, Corozal, Bayamón oeste, Caguas Plaza del Carmen, Cayey Plaza, Santurce y Cataño.

Miércoles, 4 de noviembre: Pájaros, Canóvanas Rial Plaza, Escorial, Humacao playa, Inter Metro, Coamo, Town Center, Domenech, Mayagüez Mall, Moca, Manatí Plaza, San Sebastián, Vega Alta Mall, Dorado salida 24, Altamira, Río Piedras, Salinas, Santurce, Río Hondo.

Viernes, 6 de noviembre: Inter Bayamón, Base Muñiz, Plaza Trujillo, Las Croabas, Coamo Shopping, La Rambla, Santurce, Sabana Grande, Outlets de Barceloneta, Hatillo carretera PR2, Vega Baja, Rexville, Domenech, Arroyo, Centro Judicial de Carolina.

Lunes 9, de noviembre: Naranjito, Catalinas, Las Piedras, Santa Isabel, Ponce Cotto, Barbosa, Yauco, Mayagüez Western Plaza, Arecibo pueblo, Isabela, Corozal, Bayamón oeste, Caguas Plaza del Carmen, Cayey Plaza, Santurce, Cataño

Miércoles, 11 de noviembre: Pájaros, Canóvanas Rial Plaza, Escorial, Humacao playa, Inter Metro, Coamo, Town Center, Domenech, Mayagüez Mall, Moca, Manatí Plaza, San Sebastián, Vega Alta Mall, Dorado, Altamira, Río Piedras, Salinas, Santurce, Río Hondo.

Jueves, 12 de noviembre: Dorado Pueblo

Viernes, 13 de noviembre: Inter Bayamón, Base Muñiz, Plaza Trujillo, Las Croabas, Coamo Shopping, La Rambla, Santurce, Sabana Grande, Outlets de Barceloneta, Hatillo, Vega Baja Almirante, Rexville, Domenech, Arroyo, Centro Judicial de Carolina, Royal Town

La empresa indicó que los candidatos interesados deben contar con 18 años de edad o más, tener disponibilidad de horario y estar dispuesto a trabajar turnos rotativos, incluyendo fines de semana. Deben tener además sentido de urgencia y ser dinámicos.