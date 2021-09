Burlington abrirá sus puertas el viernes, 15 de octubre en el centro comercial Plaza Carolina. Con este nuevo establecimiento serán 12 las localidades de la cadena en la isla.

“Nuestro objetivo es continuar ofreciendo a las comunidades grandes valores en productos de marca para toda la familia y el hogar. Estamos expandiendo y haciendo crecer nuestra presencia en toda la isla y estamos emocionados de abrir una tienda en Carolina. Esperamos poder brindarles a los clientes locales la oportunidad de descubrir precios fantásticos en una amplia gama de productos. Sabemos que les encantarán las ofertas”, expresó Michael O’Sullivan, director ejecutivo de Burlington.

Esta nueva tienda operará en horario de 8:00 a.m. a 11:00 p.m. los siete días de la semana. El día de la apertura abrirá a las 7:45 a.m. y los primeros 100 clientes, de 18 años o más, recibirán una tarjeta con $5 de bono para que la utilicen al hacer sus compras. Mientras, el sábado, 2 repartirán sombrillas de Burlington a los clientes, mientras duren, y no necesitan comprar nada.

La tienda tendrá ropa, accesorios y calzado para damas, niños y caballeros, artículos para bebés, mercancía de decoración para el hogar, así como productos y juguetes para las mascotas.

Burlington donará $5,000 a la escuela Salvador Brau a través de su asociación de muchos años con AdoptAClassroom.org. Los fondos se utilizarán para apoyar a los maestros y a los salones de clase para que puedan comprar los materiales necesarios para que sus estudiantes aprendan mejor y tengan éxito.

La Burlington de Plaza Carolina ya ha contratado a 65 empleados aproximadamente y tiene puestos adicionales disponibles. Los candidatos interesados pueden obtener más información sobre cómo unirse al equipo en www.BurlingtonStores.jobs.

Con sede en New Jersey, la cadena generó $5,800 millones en ventas en el 2020. Se especializa en ofrecer mercancía de moda para la familia y el hogar a precios con hasta 60% de descuentos. Opera más de 790 tiendas en 45 estados y Puerto Rico.